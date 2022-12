Wizyta na jarmarku bożonarodzeniowym w Szczecinie jest okazją, by zadbać o zdrowie. W namiocie stojącym w Alei Kwiatowej można już teraz zapisać się na przesiewowe badania aorty, które zostaną przeprowadzone w najbliższą sobotę z okazji Światowego Dnia Zdrowia Aorty.

USG Dopplera aorty przeznaczone jest dla osób z grupy ryzyka. / SPSK-2 w Szczecinie /

Zespół lekarzy chirurgów naczyniowych, radiologów oraz pielęgniarki ze Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie zapraszają na bezpłatne badania przesiewowe USG aorty. Zapisać można się już teraz, w namiocie informacyjnym szpitala, ustawionym w Alei Kwiatowej, na terenie jarmarku bożonarodzeniowego.

Na badanie nie trzeba będzie jechać do szpitala. Medycy przeprowadzą je w sobotę 17 grudnia między g. 10 a 18 Klubie XIII Muz.

USG aorty przeznaczone jest dla osób z grupy ryzyka. Nie będzie potrzebne skierowanie, ale trzeba będzie przejść rozmowę kwalifikacyjną. Przy okazji pielęgniarki zbadają poziom glukozy, zmierzą ciśnienie i tętno.

W grupie zagrożonej tętniakiem aorty są osoby wieku powyżej 65 lat, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Wśród czynników są: choroba wieńcowa, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, płeć męska, występowanie tętniaka aorty brzusznej u rodziców lub rodzeństwa i przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Zapisy prowadzone są już teraz, bo badania nie będzie można wykonać od ręki. Trzeba się do niego przygotować. Nie jeść co najmniej przez 8 godzin przed badaniem, nie żuć gumy nie żuć gumy i nie palić papierosów na dobę przed badaniem, prowadzić lekkostrawną i niewzdymającą dietę przez 2 dni przed badaniem.

Dzień Zdrowia Aorty to nie tylko badania, ale także edukacja i promocja nowoczesnych metod leczenia. Będziemy pokazywali i tłumaczyli co to jest aorta, jakie są choroby aorty, jak powstaje tętniak, czym jest i czemu zagraża. Aby uzmysłowić to lepiej, pokażemy wydrukowane w 3D modele najczęstszych schorzeń aorty - mówi dr Paweł Rynio, chirurg naczyniowy z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.

Dzięki specjalnym goglom i technologii wirtualnej rzeczywistości będzie też można zobaczyć operację okiem chirurga.