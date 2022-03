Klubik dla dzieci z Ukrainy otwiera Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie. Na początek w filii ProMedia przy alei Wojska Polskiego przez kilka godzin dziennie ukraińskie dzieci będą miały opiekę i mogły bez stresu pobawić się z rówieśnikami.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie angażuje się w pomoc uchodźcom / Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie /

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie otwiera Klubik Wielokulturowy dla dzieci. Robi to wraz z Fundacją Pełnia Wyrazu i Refugees Szczecin w ProMediach przy al. Wojska Polskiego 2. Zajęcia są adresowane dla dzieci w wieku 5-12 lat.

Pracownicy biblioteki zapewnią dzieciom opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00.

To nie jest tak, że mamy gotowy plan zajęć, jak to ma miejsce w przypadku zajęć organizowanych w ferie czy w wakacje. Nasi pracownicy będą dostosowywać zajęcia do wieku dzieci i ich liczby. W planach mamy na przykład warsztaty origami, układanie puzzli, będą zajęcia plastyczne, bo mamy dużo materiałów. Będą mogły dzieci oglądać filmy, na tabletach mamy wgrane książki w języku ukraińskim, więc dzieci będą mogły je wspólnie czytać - mówi Anna Rutkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

Biblioteka oferuje też na miejscu darmowy dostęp do internetu.

Poszukiwani są wolontariusze, którzy mogliby pomóc w opiece nad dziećmi. - Szukamy nie tylko Polaków, ale też ukraińskich mam, które mogłyby posiedzieć z dziećmi - dodaje Anna Rutkowska.

Chętni mogą się zgłaszać pod numerem telefonu 666 871 342, lub mailowo: wielokulturowo.szczecin@gmail.com.

Klubik w ProMediach to dopiero pierwszy z planowanych. Dwa kolejne mają ruszyć wkrótce na Niebuszewie i w nowej filii bibliotecznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty.