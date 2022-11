Jeździła ulicami pod prąd i zygzakiem. 49-letnia kobieta kompletnie pijana wsiadła za kierownicę auta, w Świdwinie w Zachodniopomorskiem. Ujęli ją inni kierowcy.

/ zachodniopomorska policja /

Obywatelskim zatrzymaniem zakończyła się jazda 49-letniej kobiety ze Świdwina w Zachodniopomorskiem. Kierująca jeździła ulicami miasta niezgodnie z kierunkiem jazdy i miała poważne problemy z opanowaniem samochodu.

Badanie wykazało blisko trzy promile alkoholu w jej organizmie. Kobieta najpierw trafiła do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu na sale sądową, gdzie w trybie przyspieszonym usłyszała skazujący ją wyrok.





Do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwej kierującej samochodem marki Nissan doszło w Świdwinie w piątek wieczorem. Z relacji świadków wynika, że kierującą samochodem poruszała się niezgodnie z kierunkiem jazdy i wężykiem, od krawędzi jezdni do jej osi. Kierująca miała wyraźne problemy z utrzymaniem toru jazdy co przykuło uwagę innych kierowców.

W centrum miasta zablokowali oni jej drogę swoim autem, odebrali kluczyki i wezwali policję.

Kierująca została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Kryminalni przygotowywali materiał dowodowy pozwalający na rozpatrzenie tej sprawy w trybie przyśpieszonym. Po wytrzeźwieniu kobieta usłyszała zarzut i trafiła na salę sadową.

Sąd uznał ją winną, wymierzył jej karę 5 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, musi też wpłacić 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.