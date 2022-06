Słuchowiska opowiedzą o najciekawszych historiach związanych z atrakcjami turystycznymi w Szczecinie. Na tablicach informacyjnych przy Zamku Książąt Pomorskich, Willi Lentza czy na placu Solidarności pojawiły się kody QR, po zeskanowaniu których można włączyć dźwiękową opowieść o tych miejscach.

Słuchowiska opowiadają legendy, przybliżają historie miejsc i przedstawiają losy postaci związanych ze Szczecinem. Od czerwca na 10 tablicach informacyjnych opisujących atrakcje turystyczne w Szczecinie znajduje się dodatkowy kod QR, pod którym kryją się słuchowiska. To nowy element wśród multimedialnych szczecińskich treści turystycznych, który z powodzeniem działa już w kilku innych miastach Polski.

Czego dotyczą słuchowiska?

W Szczecinie kody QR słuchowisk umieszczone są jako dodatkowa informacja na tablicach oznaczenia miejsc wyjątkowych. Takie tablice znajdują się m.in. na Placu Solidarności, w okolicach Jasnych Błoni czy Wilii Lentza. Zwierają one fakty dotyczące miejsca, przy którym się znajdują i opisują dokładnie jego historię.

Słuchowiska powstały we współpracy z twórcami systemu Poznaj Historię i nie są zwykłymi tekstami informacyjnymi. To multimedialny spektakl, do którego zaangażowani zostali aktorzy i lektorzy.

Dla urozmaicenia, słuchowiska często opowiadają nie o samych obiektach, ale przywołują związane z nimi historie i legendy. Dla przykładu słuchowisko nt. Zamku Książąt Pomorskich opiera się o historię Sydonii von Borck, słuchowisko nt. Placu Orła Białego poświęcone jest opowieści o carycach ze Szczecina - mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.

Gdzie zlokalizowano słuchowiska?

Słuchowiska można znaleźć w następujących miejscach:

przy Zamku Książąt Pomorskich,

na Placu Solidarności,

na Wałach Chrobrego,

na Placu Orła Białego,

przy Willi Lentza,

przy Ratuszu Staromiejskim,

w Alei Żeglarzy,

na Jasnych Błoniach,

przy Filharmonii Szczecińskiej

przy Bazylice pw. św. Jakuba.

Słuchowiska trwają średnio 6 minut. Są dodatkową atrakcją przy zwiedzaniu. By ich wysłuchać wystarczy zeskanować zamieszczony na tablicy kod QR za pomocą smartfona i odsłuchać nagranych treści. Można również zapoznać się z nimi w sieci - wchodząc na stronę https://www.poznajhistorie.pl/city/szczecin. Ponadto są też dostępne przy opisach tych miejsc na www.visitszczecin.eu.