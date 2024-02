Podszywał się pod dalekiego krewnego, a nawet personel medyczny, by okradać pacjentów szpitali w całej Polsce. Policjanci ze Szczecina zatrzymali seryjnego złodzieja, który wykorzystywał nieuwagę chorych i wynosił z oddziałów szpitalnych ich dobytek. Teraz funkcjonariusze poszukują poszkodowanych przez mężczyznę osób.

Przez kilka miesięcy pacjenci szpitali w całym kraju padali ofiarą wyjątkowo bezczelnego złodzieja. Mężczyzna podawał się za osobę odwiedzającą, dalekiego krewnego, a nawet personel medyczny, by rabować dobytek pacjentów.

Funkcjonariusze z komisariatu Szczecin-Niebuszewo przerwali jego seryjne kradzieże, zatrzymując złodzieja. Śledczy szukają teraz pokrzywdzonych.

Policjanci wpadli na trop przestępcy dzięki współpracy z ofiarami i personelem szczecińskich szpitali. Złodziejem okazał się mężczyzna, który wyszedł z więzienia w listopadzie 2023 roku i natychmiast zajął się tym, co jak uznał, wychodzi mu w życiu najlepiej.

Podejrzany działał na terenie całego kraju. Zatrzymany przez dzielnicowych przyznał się do kradzieży w kilkunastu miastach, między innymi w Jaworznie, Gdańsku, Świnoujściu, Gdyni, Krakowie, Oławie, czy Warszawie.

Sprytny złodziej wchodził pewnym krokiem na sale szpitalne, często podając się za członka personelu medycznego czy nawet dalekiego krewnego, który przyszedł w odwiedziny. Często po prostu podchodził do śpiącego pacjenta, zabierał pieniądze i inne wartościowe rzeczy z jego szafki, czy torebki, po czym wychodził.

Jego ofiary były najczęściej śpiące lub otępione lekami, co ułatwiało mu bezczelne kradzieże. Dodatkowym "atutem" złodzieja była jego aparycja starszego, elokwentnego mężczyzny. To nie wzbudzało żadnych podejrzeń.

Proceder trwał do czasu, aż nie został zauważony przez personel szpitalny po alarmie wszczętym przez pacjentkę, która nie dała się okraść. W tym samym czasie wpłynęło do policjantów kolejne zgłoszenie, dotyczące kradzieży karty płatniczej na terenie innego szpitala. Funkcjonariusze zareagowali natychmiast, łącząc te dwa zdarzenia. Sprawca został zidentyfikowany, namierzony i zatrzymany. Trafił do aresztu.

Osoby, które zostały poszkodowane między 4 listopada 2023 roku, kiedy mężczyzna opuścił więzienie a końcem stycznia 2024 roku są proszone są o kontakt z komisariatem Szczecin-Niebuszewo.