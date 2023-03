Do połowy przyszłego tygodnia uczniowie szczecińskich liceów i techników mogą zgłaszać projekty w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Pod koniec marca w każdej ze szkół odbędzie się głosowanie, a młodzież sama zdecyduje co zyska dofinansowanie z miejskiej kasy. Do wydania jest po 6 tysięcy złotych na szkołę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Rusza kolejna, czwarta edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Każda z 34 szkół ponadpodstawowych będzie miała do zagospodarowania 6 000 złotych. Co ważne, w przypadku, gdy zwycięski projekt nie pochłonie wszystkich dostępnych środków, możliwa będzie realizacja projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w danej placówce. Zgłaszane pomysły muszą być zgodne ze szkolnym statutem. Wszystkie propozycje zostaną zweryfikowane pod względem formalnym przez Kapitułę złożoną z przedstawicieli szkoły, która ostatecznie zdecyduje o tym, które projekty trafią pod głosowanie. Ważne jest również to, by już na etapie zgłaszania projektu zadbać o możliwie najbardziej szczegółowy opis pomysłu. Pomysły do 7 marca mogą zgłaszać grupy składające się z co najmniej 3 osób. Głosowanie odbędzie się od 27 do 29 marca. Ogłoszenie wyników w szkołach powinno nastąpić do 31 marca 2023 r., a realizacja zwycięskich projektów do 30 czerwca br. Koncepcja MBO została w całości wypracowana przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin. Podobnie jak w poprzednich latach, głównym celem projektu jest promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, umożliwienie uczniom wpływu na zagospodarowanie swoich szkół i kształtowanie tzw. umiejętności miękkich, takich jak praca w zespole czy planowanie - mówi Mateusz Zajdecki, przewodniczący młodzieżowej rady miasta Szczecina. Wśród zwycięskich projektów z poprzednich edycji, przeważają tzw. strefy relaksu i aktywności fizycznej czy też zagospodarowanie podwórek szkolnych i stworzenie na ich terenie siłowni. Młodzieżowy budżet obywatelski sfinansował też mural w jednym z techników, a także szafki ze środkami higienicznymi, jakie trafiły do damskich łazienek w jednej ze szkół.

Zobacz również: Nagraj vloga o regionie, wygraj nagrody

Z impetem wjechał w stację paliw w Drawsku Pomorskim. Jest areszt dla kierowcy

Rozbierana sesja w OSP Barlinek. Sprawą zajęła się policja Opracowanie: Renata Gaweł