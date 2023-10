​Do 31 października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, powinni dostarczyć do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Jeśli się spóźnią, stracą świadczenie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wśród uprawnionych są dzieci do lat 16. Dziecko, które nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Jeśli urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów - wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, które wydaje uczelnia, studenci powinni złożyć w ZUS najpóźniej do końca października. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, wypłata renty będzie wstrzymana. Ważne jest również, żeby student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć.