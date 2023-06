Ścigany listem gończym mężczyzna wpadł podczas kontroli drogowej. 47-latek został zatrzymany przez policjantów z Kołobrzegu. Prowadził auto mimo dożywotniego zakazu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci podczas kontroli drogowej ujawnili, że kierujący był poszukiwany listem gończym. Podczas dalszych czynności ustalili też, że posiadał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Teraz 47-latka czekają poważne konsekwencje prawne.

Policjanci z Kołobrzegu mieli przede wszystkim sprawdzić stan trzeźwości kierującego oraz czy posiadał on obowiązkowe uprawnienia. Choć zatrzymany do kontroli mężczyzna był trzeźwy to i tak popełnił przestępstwo. 47-letni kierowca był bowiem poszukiwany listem gończym. Nie zgłosił się do aresztu śledczego, gdzie ma odbyć zasądzoną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Dodatkowo mężczyzna prowadził samochód pomimo nałożonego na niego przez sąd dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Kierowca został przewieziony do komendy powiatowej w Kołobrzegu, skąd trafił do jednostki penitencjarnej. Za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.