Poradnia Patologii Ciąży szpitala na szczecińskich Pomorzanach od dziś przyjmuje pacjentki w nowym miejscu. Została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu, gdzie ciężarne będą mieć znacznie lepsze warunki.

Od poniedziałku 25 września zmieniła się lokalizacja Poradni Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych szpitala na Pomorzanach. Z bud. XX poradnia przeniosła się do bud. A2.

To najnowszy budynek szpitala na Pomorzanach, w którym mieszczą się jednostki zajmujące się zdrowiem noworodków i kobiet.

Nowe miejsce to nowe przestrzenie. Poradnia przyjmować będzie w dwóch gabinetach - przestronnych, jasnych i wygodnych zarówno dla pacjentek, jak i dla lekarzy. Przy każdym z nich znajduje się toaleta dla pacjentek - mówi Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka SPSK 2 w Szczecinie.

Do nowego budynku przeniesiona została również Poradnia Diabetologiczna dla kobiet w ciąży, w której leczone są m.in. pacjentki z cukrzyca ciążową.

Wejście do poradni prowadzi przez Izbę Przyjęć Położniczo-Ginekologiczną na parterze. Rejestracja do Poradni znajduje się tuż przy wejściu, przy kontuarze po prawej stronie. Numer telefonu do rejestracji pozostaje bez zmian.