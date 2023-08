Gwiazdy ekstraklasy spotkają się na jednym boisku z drużyną Pogoni Szczecin w składzie, który w sezonie 2000/01 zdobył wicemistrzostwo Polski. 9 września w Szczecinie odbędzie się mecz charytatywny. Zasiadając na trybunach, kibice mogą wesprzeć rehabilitację i leczenie najlepszego napastnika w historii klubu - Roberta Dymkowskiego.

Miesiąc przed wielkim meczem ruszyła sprzedaż biletów na to wydarzenie. 9 września o g. 17.00 odbędzie się mecz charytatywny, w którym zagrają gwiazdy ekstraklasy kontra wicemistrzowska drużyna Pogoni z sezonu 2000/01. Szykuje nam się potężne meczycho z konstelacją piłkarskich asów na boisku i gwarantowany zestaw wyśmienitych emocji. Przede wszystkim jednak okazja do tego, by po raz kolejny zjednoczyć siły i czynić dobro. Plan jest prosty - łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli oglądamy mecz i wspieramy człowieka, który oddał Pogoni kawał serducha - mówi Krzysztof Ufland, rzecznik Pogoni Szczecin.

Robert Dymkowski, który w Pogoni występował przez dwie dekady i jest najlepszym strzelcem w historii klubu mierzy się z trudną diagnozą. Lekarze wykryli u niego stwardnienie zanikowe boczne. To choroba, która prowadzi do stopniowego zaniku mięśni. Jest nieuleczalna, ale jej postęp można spowolnić dzięki lekom i rehabilitacji.

To właśnie na intensywną rehabilitację byłego piłkarza ma trafić dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek. Naszą intencją jest, aby to kibice zdecydowali, jaką kwotę chcą przeznaczyć za możliwość wstępu na mecz. Najważniejsze w tej idei jest to, że całość tejże kwoty zostanie przeznaczona na pomoc w walce z chorobą Roberta Dymkowskiego - mówi Krzysztof Ufland.

Kibice mogą kupić cegiełki wstępu w czterech wariantach cenowych: "dla Dymka 25", "dla Dymka 50", "dla Dymka 75", a także "Dla Dymka 100". Liczby odpowiadają cenom danej cegiełki. Dodatkowo, jest specjalna opcja zakupu cegiełki premium w cenie 500 zł.



Do sprzedaży będą sukcesywnie wypuszczane wszystkie miejsca na stadionie, jednak na początku można kupić bilety na trybuny A i B. Gdy wszystkie miejsca na obu trybunach zostaną wyprzedane, w systemie pojawią się kolejne krzesełka. Mocno wierzymy w to, że 9 września ugościmy ponad 20 tysięcy kibiców. Otwieramy serca i szykujemy się na wielkie widowisko - dodaje Ufland.



Klub szykuje niespodzianki, które uatrakcyjnią widowisko sportowe. W planach jest m.in. licytacja koszulek meczowych.