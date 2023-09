Wystarczy złotówka by z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie wyjść z książką pod pachą. Największa w regionie biblioteka organizuje od dziś do soboty kiermasz książek, a na nim podręczniki szkolne, słowniki, powieści czy książki kucharskie. Książnica zbiera pieniądze na nowe zakupy.

Kiermasz książek potrwa w Książnicy Pomorskiej do soboty. / Aneta Łuczkowska, RMF FM / RMF FM - reporter

Akcję "Książka za 1 zł" pod hasłem "Książka na dobry początek roku szkolnego" Książnica Pomorska w Szczecinie przygotowała wspólnie z Kołem nr 1 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tym razem obok beletrystyki i książek dla dzieci na sprzedaż trafiło także sporo podręczników szkolnych i skryptów dla studentów, a także oraz lektury, słowniki i leksykony.

Książki pochodzą z darów, jakie otrzymują biblioteki. Każda sztuka kosztuje zaledwie złotówkę, choć do ustawionej w holu skarbonki można wrzucić i większy datek.

To typowy zysk ziarnko do ziarnka, bo wydaje się, że w dzisiejszych czasach 1 złoty to nic, ale dzięki temu, że tak wiele osób chce mieć książki i przychodzi na kiermasz, to zbierają się niebagatelne sumy. Te pieniądze są potem najczęściej przeznaczane na zakup cymeliów, czyli tych niezwykle cennych zbiorów, których już nikt nie ofiaruje, tylko trzeba je kupić. Często są to zbiory zabytkowe, za które trzeba zapłacić niebagatelne kwoty - mówi Bogna Tokarska z działu promocji Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Kilka razy dziennie oferowany na kiermaszu księgozbiór jest uzupełniany. Wyprzedaż książek potrwa do soboty.