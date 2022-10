3,89 mln zł ma kosztować utworzenie nowego parku na osiedlu Zawadzkiego w Szczecinie, czyli na tzw. psim polu. Zakład Usług Komunalnych podpisał już umowę z wykonawcą.

Prace wykona firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak.

Szczegóły prac

Jak informuje szczeciński urząd miasta, w pierwszej kolejności wykonawca pozbędzie się m.in. gruzu, resztek budowlanych i śmieci. Następnie przystąpi do zagospodarowywania miejsca na nowo.

Powstanie duża pergola drewniana, będzie plac zabaw dla dzieci na którym znajdą się karuzele, zestawy zabawowe wielofunkcyjne, podniebna deskorolka, linarium, huśtawki - informuje Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.

Jak mówi, "wszystko ogrodzone będzie formą palisady drewnianej z siedziskami". Dzieci bawiły się będą "pod okiem" rodziców, ponieważ na terenie placu, jak i całego parku znajdą się ławki, kosze na śmieci czy tablice regulaminowe - dodaje.

Wybieg dla psów na "psim polu"

Skoro jest "psie pole", to nie może zabraknąć też wybiegu dla psów. Będzie ogrodzony, m.in. z kładkami do ćwiczeń, urządzeniem do slalomu. Przy wybiegu znajdziemy kosze z podajnikami na worki z odchodami, piesuary, ławki, tablice z regulaminem - czytamy na stronie szczecin.eu.

W nowym parku znajdą się także domy dla owadów i motyli.

Posadzonych zostanie także mnóstwo roślin i drzew - liściastych i iglastych. Drzew będzie 311, krzewów niemal 1800. Dodatkowo znajdzie się tam łąka kwietna, a nawet wieża dla jaskółek (projekt SBO 2021) - mówi Andrzej Kus.

Poprowadzone zostanie także przyłącze energetyczne, co pozwoli na oświetlenie nowego parku i późniejszy monitoring.

Na przeprowadzenie prac wykonawca będzie miał 340 dni od dnia przekazania budowy. Przekazanie nastąpi w ciągu najbliższego tygodnia.