Nadchodzi kolejna edycja festiwalu, który na stałe wpisał się w kalendarz żeglarskich wydarzeń kulturalnych. Wybór najlepszych filmów z całego świata i ich prezentacja na dużym ekranie to wydarzenie, które w jesienno-zimowej porze pozwala żeglarzom przetrwać do kolejnego sezonu. Partnerem wydarzenia jest Centrum Żeglarskie.

W programie tegorocznej edycji festiwalu znajdzie się siedem filmów. / Centrum Żeglarskie w Szczecinie /

Motywem przewodnim festiwalu jest żeglarstwo i jego różnorodność. Bohaterami filmów są prawdziwe postacie oraz zdarzenia, które naprawdę miały miejsce. Są to filmy o spełnianiu marzeń, pokonywaniu codziennych przeszkód i słabości, dojrzewaniu, woli walki i przetrwania. Towarzyszące bohaterom emocje są uniwersalne a w tle tych historii są żagle i woda.

W programie tegorocznej edycji znajdzie się siedem filmów. Będą historie o żeglowaniu dookoła Bieguna Północnego ("Northern Pasage"), jak i o wyprawie wokół jednego z największych amerykańskich jezior ("Dłubanką wokół jeziora Michigan").

Będą filmy o regatach w najbardziej niegościnnych rejonach świata, w których zwycięstwo nie jest najważniejsze ("Wyścig na Alaskę") jak i o biciu rekordu prędkości w żeglowaniu po suchym lądzie ("Iron Duck - Żelazna Kaczka"). Pokazany zostanie film o wyjątkowej szkole żeglarskiej, której założycielami byli uczestnicy francuskiego ruchu oporu z czasów II wojny ("Les Glenans. Szkoła morza, szkoła życia").

W hołdzie zmarłemu w kwietniu tego roku kapitanowi Januszowi Zbierajewskiemu, jednemu ze współorganizatorów festiwalu przypomniany zostanie film "Morze twoimi oczami". Jest to opowieść o niedowidzącej Alicji, która trafia na pokład Zawiszy Czarnego w ramach projektu Zobaczyć Morze.

Na specjalną uwagę zasługuje pokaz filmu pt. "Żeglarz" Jest to zrealizowana w 2021 roku opowieść o Paulu Johnsonie - brytyjskim żeglarzu, który do końca swoich dni próbuje być człowiekiem niezależnym, wolnym i patrzącym daleko poza horyzont. Lucia Kašová, słowacka dokumentalistka i żeglarka spotkała bohatera swego filmu przypadkiem, mijając się z nim w drzwiach małego marketu na jednej z karaibskich wysepek. Krótkie spojrzenie w jego oczy wystarczyło, by się przekonała, że spotkała wyjątkowego człowieka. Postanowiła opowiedzieć jego historię używając filmowej kamery.

Paul Johnson był wyjątkowym buntownikiem. W chwili, gdy go poznajemy na ekranie filmu ma 80 lat, mieszka na swoim jachcie zakotwiczonym na wyspie Carriacou na Karaibach. Żeglował z różnymi kobietami, wie o trójcie dzieci. Kochał kobiety, alkohol i lekkie życie. Nigdy naprawdę nie osiadł nigdzie na stałe.

Nie sądził, że będzie żył tak długo. Teraz zarówno jego jacht jak i jego ciało są stare, słabe i bliskie zatonięcia. Spędza czas na jachcie, kontempluje swoje życie i nadchodzący jego kres. Pije wódkę, bo jest tańsza niż rum. Trudno uwierzyć, że kiedyś był znanym projektantem i budowniczym jachtów.

To nie jest film o żeglarstwie. Jest to przejmująca opowieść o pasjonującej podróży przez życie, o relacjach, związkach pomiędzy egoizmem, a wolnością. I o tym co jest na końcu tej podróży.

Festiwal JachtFilm jest jedyną imprezą w Polsce o tej tematyce, oraz jedną z nielicznych na świecie. Jest unikalną okazją do zobaczenia większości z prezentowanych filmów. W trakcie wydarzenia odbędą się także projekcje wybranych filmów z kanału You Tube Żeglarz prowadzonego przez Yacht Klub Polski Szczecin.

Wszystkie pokazy będą się odbywały w CKE Stara Rzeźnia. Wydarzenie jest biletowane.