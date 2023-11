​Tafla zmrożona, łyżwy naostrzone, karnety gotowe - to oznacza, że Lodowisko przy Netto Arenie w Szczecinie jest gotowe do działania i od piątku, od g. 16.00 będzie dostępne dla mieszkańców.

Ślizgawka przy ulicy Szafera ma powierzchnię blisko 1000 metrów kwadratowych. / Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia /

Ślizgawka przy ulicy Szafera ma powierzchnię blisko 1000 metrów kw. i jednorazowo pomieści nawet 130 osób. Lodowisko będzie otwarte siedem dni w tygodniu, również w przerwie świątecznej i podczas ferii zimowych.

Lodowisko będzie wyposażone w wypożyczalnię łyżew oraz szatnie. Dla wygody klientów działa elektroniczny pomiar czasu, co oznacza, że korzystający z lodowiska będą mogli wykorzystać swój czas co do minuty i w dowolnym momencie zrobić sobie przerwę.

W sprzedaży dostępne będą bilety jednorazowe, grupowe oraz karnety. Jednorazowe wejściówki będą obowiązywać przez 60 minut. Decydując się na karnety lub bilety rodzinne zapłacimy mniej. W tygodniu do g. 15.00 tafla będzie mogła zostać wynajęta przez firmy/instytucje i osoby prywatne. Można skorzystać z tafli na imprezę integracyjną, okolicznościową (mikołajki, urodziny) czy wyjść z klasą na alternatywne lekcje W-F.

W poniedziałki i czwartki lodowisko będzie czynne od g. 16.00 do 21.00, we wtorki i w środy od 17.00 do 21.00, a w piątki od g. 16 do 22. W weekendy tafla otwierana będzie już o g. 10. W soboty i niedzielę przewidziano dwie godzinne tury specjalne: rodzinną - wolną i z dziecięcą muzyką oraz cichą - bez mrugających świateł, bez muzyki, z przyciemnieniem.

Godzinny bilet w dzień powszedni będzie kosztować 20 zł (ulgowy 16 zł), a w weekendy 22 zł (ulgowy 17). Za wypożyczenie łyżew trzeba będzie zapłacić dodatkowo 15 zł, 8 zł kosztuje wynajęcie szafki.