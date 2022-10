Szczecin szuka mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany pieca. Miasto chce pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu "Ciepłe mieszkanie". Jak dużą? Zależy od zainteresowania ze strony mieszkańców.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Urzędnicy apelują o wypełnienie ankiety do mieszkańców Szczecina, którzy są właścicielami mieszkań w budynkach wielorodzinnych, które są ogrzewane za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

Ankieta jest anonimowa i ma charakter sondażowy, a jej celem jest określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród szczecinian. Program realizowany będzie w momencie pozyskania pieniędzy przez miasto.

Co mogą zyskać mieszkańcy? Zwrot od 30 do nawet 90 proc. kosztów wymiany pieca, czyli nawet 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. Wysokość dofinansowania zależeć ma od dochodu. Dofinansowanie dotyczyć ma tych budynków, których nie można podłączyć do sieci ciepłowniczej.

Wsparcie obejmuje wymianę tzw. kopciuchów na węgiel, które mogą zostać zastąpione przez kotły gazowe kondensacyjne, kotły na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła. Ma dotyczyć również wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiany okien i drzwi, wykonania wentylacji mechanicznej i sporządzenia dokumentacji projektowej.

Ankieta dostępna jest na stronie: zielonemiasto.szczecin.eu oraz https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131372.asp, a także w punkcie informacyjnym w Biurze Obsługi Interesantów UM.

Wypełnioną ankietę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klimat@um.szczecin.pl lub umieścić w urnie znajdującej się w holu - przed salą obsługi interesantów. Ankiety można również przesłać pocztą na adres:Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Termin upływa 10 listopada.