Rada Miejska w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) podjęła uchwały pozwalające na zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie miasta 2 mln zł gminie Biesiekierz oraz 1,5 mln zł gminie Manowo. Ma to związek ze zmianą granic administracyjnych Koszalina.

Od 1 stycznia 2023 r. do Koszalina włączone zostaną sołectwo Kretomino z gminy Manowo oraz część sołectwa Stare Bielice w obrębie dróg S6 i S11 z gminy Biesiekierz.

Za co zapłaci Koszalin?

29 marca 2022 r. prezydent Koszalina Piotr Jedliński i wójtowie obu gmin zawarli odrębne porozumienia w sprawie zmiany granic. Z ich treści wynikało, że jeśli proponowane rozszerzenie granic miasta Koszalina będzie wprowadzane, to gmina Biesiekierz na wydatki na zadania własne otrzyma z budżetu Koszalina w 2023 r. 2 mln zł, a gmina Manowo 1,5 mln zł.

We wtorek radni 13 głosami klubów PiS "Wspólny Koszalin" oraz niezrzeszonych przy sześciu głosach wstrzymujących klubu Koalicji Obywatelskiej przyjęli uchwały zarówno w sprawie zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla gmin Biesiekierz, jak i dla gminy Manowo. Sześcioro radnych było nieobecnych.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi przez prezydenta Koszalina na pomoc finansową w tych kwotach, waloryzowanych o wskaźnik budżetowy, gminy będą mogły liczyć przez kolejne trzy lata budżetowe. Przy czym za każdym razem radni będą podejmować stosowne uchwały.

W dyskusji radni opozycyjnego klubu KO mieli obiekcje co do czasu obowiązywania porozumień i kwot w nich zawartych. Radny Tomasz Biernacki zaznaczył, że prezydent Koszalina podpisał porozumienie na cztery lata, nie wiedząc, czy zostanie ponownie wybrany. Radna Dorota Chałat dopytywała o prognozę zysków i kosztów związanych z przejęciem terenów od gmin. Z kolei w ocenie radnej Krystyny Kościńskiej Koszalin nie jest na tyle rozwiniętym miastem, by się powiększać, zwłaszcza że w jego granicach są osiedla, które od lat czekają na inwestycje.

Radny Błażej Papiernik (Wspólny Koszalin) podkreślił natomiast, że umów trzeba dotrzymywać. Zaznaczył, że miasto na rozszerzeniu granic nie straci i korzyści z tej decyzji będą dla pokoleń.

Dlaczego Koszalin poszerza swoje granice?

Prezydent Koszalina zwrócił uwagę na to, że miasto poszerza granice, bo potrzebuje nowych terenów pod inwestycje. Dodał, że trwa inwentaryzacja i przejmowanie dokumentacji włączanych terenów.

Zmiany granic administracyjnych zostaną wprowadzone 1 stycznia 2023 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta przyjętym 26 lipca 2022 r.

Miasto Koszalin, za zgodą rady miejskiej, procedurę dotyczącą poszerzenia swoich granic administracyjnych o sołectwa Kretomino i Mścice oraz część Starych Bielic rozpoczęło z końcem 2021 roku. W konsultacjach społecznych przeprowadzonych w Koszalinie większość głosujących opowiedziała się za powiększeniem miasta. Natomiast większość osób biorących w nich udział w gminach, których sołectwa miały być włączone do Koszalina, była przeciwna zmianie granic. Przeciwne były także rady gmin: Manowo, Będzino, Biesiekierz oraz Rada Powiatu w Koszalinie, przy pozytywnej opinii wojewody zachodniopomorskiego.

Włączenia do Koszalina sołectwa Mścice nie zarekomendował resort administracji i spraw wewnętrznych. W konsekwencji Rada Ministrów była przeciwna wobec kwestii rozszerzenia granic Koszalina o Mścice.

Dzięki powiększeniu Koszalina o sołectwo Kretomino i część sołectwa Stare Bielice miasto zyska 723 ha oraz ok. 1700 mieszkańców.