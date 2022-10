​Szczecińscy policjanci na kilka dni przed Dniem Wszystkich Świętych rozpoczęli konne patrole na Cmentarzu Centralnym. Pomagają m.in. osobom, które zgubiły drogę na największej polskiej nekropolii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To jedyna nekropolia w Polsce, która jest patrolowana w ten sposób, czyli z użyciem koni. Nekropolia jest tak duża, że, proszę mi wierzyć, mamy pełne kopyta roboty - powiedziała dziennikarzom kom. Agnieszka Kacprzak z Sekcji Konnej Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie, która w sobotę służbę pełni z koniem o imieniu Cynober.

Policjantka zaznaczyła, że patrole konne są dobrze widoczne nie tylko dzięki gabarytom zwierząt, ale też elementom odblaskowym. Sami funkcjonariusze z grzbietów koni również mogą zobaczyć więcej.

Co roku mamy te same zadania, najczęściej są to osoby, które się zgubią na cmentarzu, a także osoby starsze, które poczują się słabiej i potrzebują sprawnego wezwania pomocy, jesteśmy wtedy doskonałym punktem orientacyjnym dla karetki pogotowia - mówiła kom. Kacprzak.

Dodała, że konie wywołują bardzo duże zainteresowanie wśród osób odwiedzających cmentarz, dlatego też, jeśli to możliwe, funkcjonariusze zatrzymują się, aby z nimi porozmawiać.

Wskazała, że co roku na zwierzęta czekają też przysmaki - jabłka i marchewki, które zostawiają odwiedzający nekropolię, wiedząc, że patrole pojawią się w alejkach.

Bądźmy czujni!

Policjantka zaapelowała też, aby osoby spacerujące po cmentarzu zwracały uwagę na swoje rzeczy osobiste, szczególnie torebki. Należy trzymać je blisko siebie, nie zostawiać ich na ławeczkach, uważać, aby mieć je przed sobą i aby były zapięte. Przypominam też, aby osoby, które wybierają się na cmentarz w godzinach popołudniowych, były wyposażone w elementy odblaskowe. Konie dosłownie świecą przykładem, mają odblaski - powiedziała kom. Kacprzak.

Konne patrole będą pełnić służbę na Cmentarzu Centralnym do 2 listopada.

Cmentarz Centralny w Szczecinie jest największą nekropolią w Polsce i trzecią co do wielkości w Europie. Został zaplanowany jako wyjątkowe miejsce spoczynku. Szczegóły pierwotnego zamysłu - od doboru roślinności po wygląd nagrobków - nadal można zobaczyć podczas spaceru po 110 km alejek na ponad 172 ha nekropolii. Cmentarz jest w całości wpisany do rejestru zabytków.