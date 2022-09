Przed mieszkańcami podszczecińskiego Kołbaskowa pierwsza ciemna noc. Władze gminy dziś wieczorem wyłączą niemal całe oświetlenie. Zaciemnienie, które potrwa do 4 rano jest reakcją na drastyczne podwyżki cen prądu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O godzinie 23 wyłączone zostanie niemal całe oświetlenie na terenie gminy. Niemal, bo włączona zostanie część lamp przy drodze krajowej nr 13 i przy rondzie "biszkoptowym" w rejonie węzła autostradowego. Gmina musi szukać oszczędności, bo koszty rosną zawrotnie. Za sam prąd Kołbaskowo zapłaci ponad 3 razy tyle, co w tym roku.

"Będzie chodzenie po omacku"

To na razie program pilotażowy. Zależy nam na informacji zwrotnej od mieszkańców, żeby powiedzieli, czy te godziny są odpowiednie, czy wyłączenie należy przesunąć z 11 na 12. Czekamy na tzw. feedback - mówi wójt Kołbaskowa Małgorzata Schwarz.

Mieszkańcy leżącego na terenie gminy Przecławia z jednej strony rozumieją potrzebę oszczędzania. Z drugiej boją się, że może się zrobić niebezpiecznie. Nie chodzi nawet o zdarzenia typu napad, ale o to, że ktoś może się potknąć. Jak będzie ciemno, to będzie chodzenie po omacku - mówi jedna z mieszkanek.

Droga tu jest dość prosta, można się rozpędzić, po ciemku może być tutaj niebezpiecznie, zwłaszcza, że są tu przejścia dla pieszych - zauważa inny z mieszkańców.

Zawsze w nocy koło 23 wychodzę z psem, teraz wyjdę trochę wcześniej. Trzeba oszczędzać i jestem za tym, żeby to wszyscy akceptowali, bo taka jest potrzeba chwili - mówi starszy mężczyzna i dodaje, że rozbojów się nie boi, bo okolica jest spokojna.

Blackout przez miesiąc

Przymusowy blackout ma potrwać na razie miesiąc, według wyliczeń, wyłączanie latarni nocą ma przynieść nawet 30 proc. oszczędności.

Powiem niepolitycznie, że chyba będziemy musieli wprowadzić program "Czołówka+", a dla dzieci w szkołach "Termofor+". To przykre, że odbywa się to kosztem mieszkańców, ale też żeby nie narażać ich na podwyżki różnego rodzaju opłat, próbujemy w ten sposób ograniczać wydatki bieżące. Zależy nam na tym, żeby gmina nadal funkcjonowała w takim samym zakresie. Głównie chodzi i placówki oświatowe, szkoły, przedszkola i żłobki, żeby tam nie ograniczać źródeł ciepła, żeby one mogły nadal działać, a nie żeby wprowadzać nauczanie zdalne, jak to jest sugerowane w sferach rządowych, bo to jest niedopuszczalne - dodaje wójt.

Opinie o programie oszczędnościowym można władzom gminy przysyłać mailem, na adres biuro@kolbaskowo.pl.