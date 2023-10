Kilka tysięcy złotych w gotówce czeka na właściciela w Szczecinie. Plik banknotów znalazł jeden z mieszkańców na przystanku przy ulicy Derdowskiego.

Nie wiadomo dokładnie o jaką kwotę chodzi. Właściciel zgubionej gotówki musi udowodnić czy pieniądze rzeczywiście należą do niego - mówi komisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



Dzisiaj do komisariatu przyszła kobieta, która twierdziła, że to są jej pieniądze. Poprosiłam później o informację zwrotną i okazało się, że to nie są pieniądze tej pani. Przychodząc na komisariat musimy dokładnie powiedzieć jaka gotówka nam zginęła, w jakich okolicznościach i tutaj ta weryfikacja doprowadziła do tego, że ta pani nie jest właścicielką tych pieniędzy - mówi Anna Gembala.

Plik banknotów znalazł jeden z mieszkańców na przystanku przy ulicy Derdowskiego. Właściciela zgubionej kwoty poszukują policjanci z komisariatu Szczecin-Śródmieście.