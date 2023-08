Stowarzyszenie PARASOL otrzyma grant na przeprowadzenie specjalnego programu, który poprawia koncentrację, orientację w przestrzeni, przyspiesza naukę nowego słownictwa czy pozwala lepiej radzić sobie ze stresem. Będą w nim uczestniczyć dzieci z niepełnosprawnością.

Specjalny program ma na celu poprawić koncentrację, orientację w przestrzeni, przyspieszyć naukę nowego słownictwa oraz pozwalć lepiej radzić sobie ze stresem. / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego /

To działanie o małej skali, ale obiecujące, dające szansę dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością na lepsze funkcjonowanie na co dzień. Zdecydowaliśmy o dofinansowaniu tego projektu. Terapią objęte zostaną cztery osoby z powiatu: łobeskiego, świdwińskiego oraz drawskiego. Skorzystają w sumie z 256 godzin zajęć, zawierających diagnozę, terapię i testy końcowe - mówi Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Specjalnie przygotowane ćwiczenia dla dzieci i młodzieży mają w odpowiedni sposób stymulować centralny system nerwowy i usprawnić zdolności słuchania. A usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych.

Dzięki dofinansowaniu prowadzone będą indywidualne zajęcia dla czterech osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Każde dziecko w projekcie skorzysta z 64 godzin zajęć.

Ponadto trening uwagi słuchowej opracowany przez A. Tomatisa ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Dzieci uczestniczące w projekcie mają szansę na poprawę rozumienia języka, lepsze przyswajanie słownictwa, ale i postęp w radzeniu sobie z wykonywaniem złożonych poleceń. Będą też lepiej radzić sobie ze stresem i emocjami.

Odkrycie przez profesora Tomatisa różnicy między słyszeniem, a słuchaniem doprowadziło go do opracowania niezwykle skutecznej terapii słuchu. Jej podstawowym celem jest wspomożenie funkcji słuchowej, co niesie za sobą poprawę koncentracji, postępy w nauce, zwiększenie zdolności językowych, poprawę komunikacji, zwiększenie kreatywności oraz poprawę zachowań społecznych. Postępy uczestników terapii są monitorowane w trakcie poszczególnych faz słuchania - tak o metodzie mówi prezes Stowarzyszenia PARASOL Justyna Jurecka.

Terapia będzie prowadzona w Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rzepczynie.