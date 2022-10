Dwa młode emu wyruszyły właśnie ze Szczecina do nowego domu. Czeka na nie trawiasty wybieg w zoo w Poznaniu, w sąsiedztwie kangurów. Placówka w Poznaniu od jakiegoś czasu nie miała emu wśród swoich podopiecznych. Teraz Fauna i Future - jak nazwane zostały młode ptaki - wyhodowane w Szczecinie staną się nową atrakcją ogrodu.

Czteromiesięczna para emu stanie się atrakcją zoo w Poznaniu. / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny /

Fauna i Future to para czteromiesięcznych emu, która przyszła na świat w zwierzętarni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Młode emu pochodzą od utrzymywanych przez nas ptaków. Ze względu na uniknięcie kojarzeń krewniaczych, nie mogliśmy ich dołączyć do stada reprodukcyjnego - tłumaczy dr inż. Mateusz Bucław z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Stado reprodukcyjne, które obecnie zamieszkuje zwierzętarnię ZUT składa się z 11 ptaków:- 6 samic i 5 samców. Emu w tym roku pierwszy raz złożyły jaja. Młode przyszły na świat cztery miesiące temu.

W pierwszym sezonie jest zwykle dużo jaj niezapłodnionych, ze względu na późniejsze dojrzewanie płciowe samców. Chcieliśmy sprawdzić, czy jaja są już zapłodnione. Okazało się, że będziemy mieli młode, czego dowodem jest para, którą dziś oddajemy w dobre ręce - mówi dr Bucław.

To nie pierwszy przykład współpracy ZUT i zoo z Poznania. W ubiegłym roku Ogród Zoologiczny w Poznaniu udostępnił naukowcom uczelni materiał badawczy do wstępnych badań. Były to jaja nandu, w których badano porowatość skorup.

W trakcie prowadzonych rozmów z dyrekcją ogrodu zoologicznego w Poznaniu wyszło, że z chęcią przygarnęliby ptaki do siebie. Gdy tylko nadarzyła się okazja, skontaktowaliśmy się z poznańskim zoo, iż mamy nadmiar emu, którym możemy się podzielić - opowiada dr Bucław.

Nowa opiekunka ptaków ma nadzieję szybko zaprzyjaźnić się z młodymi emu. Nasze poprzednie emu były bardzo przyjacielskie, miały oczywiście też swoje humory i charakterki, ale jak najbardziej można się z nimi zaprzyjaźnić - mówi Karolina Ratajczak z zoo w Poznaniu. W nowym i dożywotnim domu czeka na nie przestronny i trawiasty wybieg oraz towarzystwo kangurów.

Emu jest drugim co do wielkości ptakiem na świecie i największym rodzimym ptakiem Australii. Do zwierzętarni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ptaki trafiły w maju 2020 r.

Ich ciekawym zwyczajem jest fakt, że to samiec wysiaduje jaja, a później opiekuje się potomstwem. Emu bez względu na warunki pogodowe mają stały dostęp do wybiegu, na którym spędzają większość czasie. Uwielbiają kąpiele. Mimo pokaźnych rozmiarów mają łagodne usposobienie. Chętnie przebywają w towarzystwie człowieka i lubią bezpośredni kontakt z opiekunem. Ponadto cechuje je ciekawość. Są bardzo spostrzegawcze i każda zmiana w ich otoczeniu budzi w nich żywe zainteresowanie - tłumaczy dr Mateusz Bucław.

Nowa zwierzętarnia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego została oddana do użytku dwa lata temu. Studenci m.in. zootechniki odbywają tam zajęcia praktyczne ze sposobów utrzymania, pielęgnacji oraz oceny kondycji zwierząt. Obecnie mieszkańcami uczelnianej zwierzętarni są owce, emu, kury, perliczki, pawie, gołębie oraz pszczoły.