Zbliżający się koniec stanu zagrożenia epidemicznego sporo zmieni w przepisach. Wróci obowiązek chociażby terminowego wykonywania badań okresowych pracowników, zakończą się wydłużone okresy obowiązywania zezwolenia na pobyt czasowy czy zezwolenia na pracę dla obcokrajowców. Powrót do tego, co było dawniej, nie będzie łatwe, bo wielu przedsiębiorców przyzwyczaiło się do tych tymczasowych rozwiązań. Stan zagrożenia epidemicznego przejdzie do historii z końcem czerwca.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Od 1 lipca 2023 przestanie obowiązywać w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Zniesienie stanu zagrożenia może w niektórych firmach spowodować konieczność zmian w regulaminach organizacyjnych. Wiele przepisów "tymczasowych" przestanie funkcjonować. Jakie czekają nas zmiany? Najwięcej zmian dotyczyć będzie zasad BHP, pracy zdalnej czy zatrudnienia cudzoziemców. Koniec stanu zagrożenia epidemią przyjmujemy z ulgą. Musimy być jednak świadomi, że zarówno dla pracowników jak i pracodawców zniesienie stanu zagrożenia epidemią wiąże się ze zmianami nie zawsze pozytywnymi jeżeli chodzi o organizację pracy - mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk. W związku z planowanym odwołaniem od dnia 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego, przedsiębiorcy powinni przygotować się na szereg zmian. Dotyczą one przede wszystkimi przepisów, które uchwalane były "na czas obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Pandemia zaczęła się w marcu 2020 i w przepisach prawa pracy opisano wiele "tymczasowych" rozwiązań. Wiele rozporządzeń zostało także zawieszonych. Teraz, kiedy czas zagrożenia epidemią dobiega do końca, trzeba pamiętać, że wygasną też wspomniane przepisy epizodyczne, z założenia mające charakter przejściowy i powiązane z okresem trwania epidemii/zagrożenia epidemicznego - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. "Powraca większy rygoryzm" Najważniejsze zmiany będą dotyczyły następujących kwestii zasad doręczeń przesyłek poleconych, BHP w pracy czy przepisów podatkowych. Znacząco ograniczona zostanie możliwość wydawania polecenia pracy zdalnej. Jedyną przesłanką będzie siła wyższa, uniemożliwiająca zapewnienie BHP miejsca pracy - mówi mec. Marek Jarosiewicz, adwokat z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski. Dodaje, że "powraca obowiązek kierowania pracowników na badania okresowe". Następuje koniec możliwości wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po zakończeniu stosunku pracy, umowy zlecenia, agencyjnej, o dziełu lub innej umowy o świadczenie usług. Powraca większy rygoryzm w zatrudnianiu cudzoziemców - zakończą się wydłużone na czas stanu zagrożenia epidemicznego okresy obowiązywania zezwolenia na pobyt czasowy czy zezwolenia na pracę - mówi mec. Jarosiewicz. W opinii prawnika to właśnie kwestie związane z pracą zdalną, zatrudnieniem cudzoziemców czy interpretacjami podatkowymi najwięcej namieszają w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorców. Wiele firm przyjęło rozwiązania "tymczasowe" na stałe. W obecnej sytuacji może dochodzić do konfliktów na linii pracownik-pracodawca lub pracodawca - organy administracyjne, jeżeli firma nie będzie stosować się do przepisów sprzed pandemii. Wiele firm musi więc na nowo nauczyć się żyć w starej gospodarczej rzeczywistości - komentuje mecenas Marek Jarosiewicz. Zobacz również: ​Stan zagrożenia epidemicznego będzie przedłużony

