Ciało 73-letniego mieszkańca Szczecinka służby wyłowiły z jeziora Trzesiecko w centrum miasta – poinformowała oficer prasowa KPP w Szczecinku st. asp. Anna Matys.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację o dryfującym ciele w jeziorze Trzesiecko, w centrum Szczecinka policja otrzymała o godz. 13:30.

Jak przekazała PAP st. asp. Matys, z jeziora wyłowione zostało ciało 73-letniego mieszkańca Szczecinka.



Na miejscu pracuje jeszcze grupa dochodzeniowo-śledcza. Decyzją prokuratora ciało zostanie zabezpieczone do badań sekcyjnych - przekazała policjantka. Jak dodała, wykluczono, by do śmierci 73-latka przyczyniły się osoby trzecie.



Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna w niedzielę wieczorem wyszedł z domu i już do niego nie wrócił. Kilka dni wcześniej 73-latek próbował pod wpływem alkoholu wejść do wody, ale wtedy skutecznie interweniowały służby.

Udana próba samobójcza jest jedną z badanych wersji tego tragicznego zdarzenia - powiedziała st. asp. Matys.

Jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię - bije lub obraża - zadzwoń. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działa przez całą dobę.



Infolinia 800 12 00 02

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:

116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 121212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka



W sytuacji zagrożenia życia dzwoń pod numer 112 albo jedź na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

