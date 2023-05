Rolnicze traktory wróciły na ulice Szczecina. Grupa rolników kierująca około 20 ciągnikami wyruszyła sprzed siedziby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kierunku urzędu wojewódzkiego. Protestują oni od ponad 2 miesięcy przed KOWR-em w - krzywdzącej dla rodzinnych gospodarstw - sprawie dzierżawy ziemi spółkom z obcym kapitałem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Szczecinie jeszcze przed majówką pomiędzy ministerstwem a rolnikami zostało podpisane porozumienie. Jak informowaliśmy pod koniec kwietnia, podpisany protokół liczy ponad 20 stron. Na nich w tabelce wyszczególnione zostały stanowiska protestujących rolników oraz ministerstwa.

Najważniejsze, co udało się wynegocjować protestującym rolnikom, to dopłaty do zbóż, których sprzedaż - jak twierdzą rolnicy - po obecnej cenie jest nieopłacalna. Chodzi o pszenicę i kukurydzę. Co istotne, dopłaty będą przysługiwały także właścicielom dużych gospodarstw - do 300 hektarów.

Traktory na ulicach miasta

Około 20 ciągników ruszyło po godzinie 13 sprzed siedziby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w kierunku urzędu wojewódzkiego.

Protest rolników dotyczy oddawania pól w dzierżawę spółkom z obcym kapitałem, w sytuacji, gdy grunty powinny trafiać do gospodarstw rodzinnych. Zachodniopomorscy rolnicy protestują przed KOWR-em już ponad 2 miesiące i nadal rozwiązania brak. Pikietujący farmerzy podkreślają, że "chcą przypomnieć" ministrowi o swojej sprawie.

Minister obiecał, że do 10 maja da nam odpowiedź. Dzisiaj jest 8 maja, nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, więc w kwestii przypomnienia przyjechaliśmy tutaj znów przejechać po ulicach Szczecina, żeby minister w końcu jednak zaczął działać w tej sprawie - mówił jeden z protestujących rolników.

Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami - na trasie z ulicy Bronowickiej na Wały Chrobrego, po wizycie u wojewody, ciągniki będą wracać tą samą trasą.