Ponad 3,5 tysiąca godzin nieodpłatnej pomocy udzielili do tej pory eksperci Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Ze wsparcia psychologa, mediatora, prawnika i dietetyka mogą nieodpłatnie korzystać dzieci i młodzież, które mierzą się z trudnymi sytuacjami. Oferta będzie dostępna dłużej, ma zapewnione finansowanie do końca października.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, wykorzystując Fundusze Europejskie, od dwóch lat oferuje pomoc skierowaną do dzieci i młodzieży, które na co dzień mierzą się z trudnymi sytuacjami życiowymi. Może to być np. rozpad rodziny, przemoc w szkole, hejt w Internecie. Młodzi ludzie nie zawsze mogą liczyć na wystarczające wsparcie swoich opiekunów, nie zawsze też wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc.

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży skutecznie uzupełnia tę lukę, a wsparcie prowadzone jest w partnerstwie z ośmioma powiatami. Poprzez internetową platformę usług specjalistycznych oferowana są bezpłatne porady psychologa, prawnika, mediatora, seksuologa, doradcy zawodowego. Z tej formy wsparcia mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Pomorza Zachodniego.

Oferując specjalistyczne wsparcie, wyciągamy pomocną dłoń do wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy znaleźli się w trudnym położeniu. Poprzez platformę każdy może skorzystać z usług społecznych bez skierowania, bez dodatkowych procedur. To takie pogotowie emocjonalne - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Z porad specjalistów będzie można skorzystać poprzez stronę https://specline.pl/. Trzeba jedynie zarejestrować konto. Obecnie na platformie dostępne jest wsparcie psychologa, mediatora, prawnika i dietetyka. Użytkownicy mogą też zgłosić potrzebę konsultacji z innym specjalistą. Po dokonaniu rejestracji konta, uzyskujemy pełny dostęp do pomocy specjalistów on-line. Następnie wybiera się najwygodniejszy dla siebie sposób kontaktu, np. czat. Bez rejestracji konta dostępna jest baza wiedzy z artykułami.

Na stronie zalogowało się do tej pory 618 użytkowników, a specjaliści do momentu uruchomienia platformy do końca maja 2023 r. udzielili 3 596 godzin wsparcia. Dzięki wygenerowanym w projekcie oszczędnościom ta forma pomocy będzie dodatkowo dostępna przez następne 4 miesiące.

"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020).

Projekt będzie realizowany do końca października