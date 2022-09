​Duże zmiany w kursowaniu miejskich autobusów w Gliwicach. Wszystko dlatego, że tamtejsze przedsiębiorstwo komunikacyjne nie ma wystarczającej liczby kierowców. Zmiany obowiązują od dziś.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi o 18 tras. Wprowadzone dziś zmiany obowiązują do odwołania. Oto szczegóły zmian:

Linia nr 6

Brak realizacji wybranych kursów w dni robocze:

rozpoczynającego się o godzinie 4:23 w relacji Gliwice Zajezdnia - Orzegów Waniora;

rozpoczynającego się o godzinie 5:09 w relacji Orzegów Waniora - Gliwice Plac Piastów.

Linia nr 32

Brak realizacji wybranych kursów w dni robocze:

rozpoczynającego się o godzinie 5:46 w relacji Zabrze Plac Dworcowy - Gliwice Plac Piastów;

rozpoczynającego się o godzinie 7:16 w relacji Gliwice Plac Piastów - Zabrze Plac Dworcowy.

Linia nr 840

Brak realizacji wybranych kursów w dni wolne:

rozpoczynającego się o godzinie 3:30 oraz 6:14 w relacji Gliwice Plac Piastów - Katowice Mickiewicza;

rozpoczynającego się o godzinie 4:33 oraz 7:30 w relacji Katowice Mickiewicza - Gliwice Plac Piastów;

rozpoczynającego się o godzinie 8:44 w relacji Gliwice Plac Piastów - Gliwice Zajezdnia.

Rozkłady jazdy w/w linii będą mogły zostać zaktualizowane po zakończeniu konsultacji z gminami.

Linia nr 59

Korekta godzin odjazdów oraz zawieszenie realizacji wybranych kursów w dni robocze:

rozpoczynającego się o godzinie 13:03 w relacji Gliwice Dworcowa - Żernica Pętla;

rozpoczynającego się o godzinie 16:40 w relacji Żerniki Osiedle - Żernica Pętla;

rozpoczynającego się o godzinie 16:52 i 17:52 w relacji Żernica Pętla - Gliwice Piwna.

Wprowadzona zostanie również korekta godzin odjazdów w godzinach porannych, która umożliwi dojazd z Pilchowic do szkół zlokalizowanych w Gliwicach.

Linia nr 60

Skrócenie czasu kursowania linii w dni robocze poprzez zawieszenie realizacji kursów w godzinach porannych, popołudniowych oraz wieczornych (kursy odbywać się będą od 5:23 do 16:06).

Zawieszone zostanie kursowanie linii w dni wolne od pracy.

Linie nr 71 i 197

Wydłużenie trasy kursowania linii 71 do przystanku Sośnica Zespół Szkół.

Wydłużenie trasy przejazdu linii 197, która od przystanku Łabędy Strzelców Bytomskich skierowana zostanie przebiegiem trasy linii 932 do przystanku Brzezinka Przemyska.

Z obsługi linii 197 wyłączone zostaną przystanki Łabędy Huta i Łabędy Rynek w obu kierunkach oraz Łabędy Strzelców Bytomskich w kierunku centrum Gliwic.

W dni robocze zwiększona zostanie liczba kursów linii 71 obsługujących przystanki: Łabędy Huta i Łabędy Rynek oraz uruchomione zostaną dodatkowe kursy w relacji Łabędy Huta - Gliwice Plac Piastów.

Linia nr 932

Zawieszenie kursowania linii autobusowej.

Linia nr 195

Zawieszenie kursowania linii autobusowej. Uruchomione zostanie połączenie w relacji Szczygłowice - Książenice - Leszczyny realizowane przez MZK Jastrzębie-Zdrój.

Linie nr 194 i 694

Zawieszenie realizacji wybranych kursów. W dni robocze:

zawieszenie kursu linii 694 w dni robocze rozpoczynającego się o godzinie 18:22, realizowanego w relacji Szczygłowice Centrum Przesiadkowe - Gliwice Zajezdnia;

uruchomienie kursu linii 194 w dni robocze rozpoczynającego się o godzinie 23:23, realizowanego w relacji Leszczyny Broniewskiego - Gliwice Zajezdnia.

W soboty:

zawieszenie realizacji kursu linii 194 rozpoczynającego się o godzinie 6:26 w relacji Leszczyny Broniewskiego - Gliwice Zajezdnia;

uruchomienie kursu linii 194 rozpoczynającego się o godzinie 21:57 w relacji Gliwice Zajezdnia - Szczygłowice Centrum Przesiadkowe;

uruchomienie kursu linii 194 rozpoczynającego się o godzinie 22:50 w relacji Szczygłowice Centrum Przesiadkowe - Gliwice Zajezdnia.

W niedziele i święta:

skrócenie kursu linii 194 (realizowanego obecnie do przystanku Leszczyny Czereśniowa) rozpoczynającego się o godzinie 21:57 na przystanku Gliwice Zajezdnia do przystanku Szczygłowice Centrum Przesiadkowe;

uruchomienie kursu linii 194 rozpoczynającego się o godzinie 22:50 w relacji Szczygłowice Centrum Przesiadkowe - Gliwice Zajezdnia.

Linia nr 259

Wprowadzenie w dni robocze korekt godzin odjazdów, zmiany taboru dla wybranych kursów w godzinach późno popołudniowych.

Linia nr 669

Zawieszenie realizacji wybranych kursów w dni robocze:

rozpoczynającego się o godzinie 4:56 w relacji: Gliwice Dworcowa - Bykowina Grzegorzka;

rozpoczynającego się o godzinie 6:41 w relacji: Bykowina Grzegorzka - Gliwice Plac Piastów.

Linia nr 678

Utrzymanie w dni robocze rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze nieszkolne, tj. utrzymanie kursowania linii w dni robocze co 30 minut.

Linia nr 692

Zawieszenie wybranych kursów w dni robocze:

rozpoczynającego się o godzinie 16:53 w relacji Gliwice Plac Piastów - Osiedle Kopernika Pętla;

rozpoczynającego się o godzinie 17:20 w relacji Osiedle Kopernika Pętla - Brzezinka Park Logistyczny;

rozpoczynającego się o godzinie 18:16 w relacji Brzezinka Park Logistyczny - Gliwice Plac Piastów.

Linia nr 693

Zmniejszenie częstotliwości kursowania w dni robocze w godzinach szczytów komunikacyjnych, autobusy będą kursować z częstotliwością co 60 minut.

Ponadto wprowadzone zostaną korekty czasów przejazdów.

Linia M1

Zawieszenie realizacji wybranych kursów w dni robocze:

rozpoczynającego się o godzinie 8:36 w relacji Gliwice Arena Widowiskowo-Sportowa - Katowice Mickiewicza;

rozpoczynającego się o godzinie 16:51 w relacji Gliwice Arena Widowiskowo-Sportowa - Katowice Mickiewicza;

rozpoczynającego się o godzinie 9:31 w relacji Katowice Mickiewicza - Gliwice Arena Widowiskowo-Sportowa;

rozpoczynającego się o godzinie 17:46 w relacji Katowice Mickiewicza - Gliwice Arena Widowiskowo-Sportowa.

Ponadto wprowadzone zostaną korekty czasów przejazdów dla wybranych odcinków międzyprzystankowych na trasie przejazdu linii.

Linia M105

Zmiana trasy przejazdu wybranych kursów realizowanych obecnie w dni robocze szkolne w relacji Pyskowice Szpitalna - Szczygłowice Centrum Przesiadkowe do relacji Pyskowice Szpitalna - Knurów Szpitalna - Knurów Remiza 2. Po zmianie kursy w godzinach szczytów na pełnej trasie do Szczygłowic odbywać się będą co 30 minut, a w relacji Pyskowice Szpitalna - Knurów Szpitalna nadal co 10‑20 minut.

Zawieszenie realizacji wybranych kursów w dni robocze szkolne:

rozpoczynających się o godzinie 4:21, 4:58, 5:12 i 12:31, w relacji Gliwice Dworcowa - Szczygłowice Centrum Przesiadkowe;

rozpoczynających się o godzinie 4:51, 5:20 i 17:20 w relacji: Szczygłowice Centrum Przesiadkowe - Gliwice Plac Piastów.

Uruchomienie kursów w dni robocze szkolne: