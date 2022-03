Dwa tiry darów dla ogarniętej wojną Ukrainy zebrali mieszkańcy miast i gmin Zagłębia Dąbrowskiego, będącego częścią woj. śląskiego. Pierwsza ciężarówka wyruszyła w drogę dziś.

Ilość darów, która trafi na Ukrainę, jest ogromna. To efekt pospolitego ruszenia wśród mieszkańców Zagłębia. Bardzo dużo darów trafia ze szkół. Jesteśmy dumni z naszych uczniów i ich opiekunów - mówią wspólnym głosem samorządowcy.

Wspólnie zdecydowali też, że razem zorganizują transport. Do działania włączyły się także działające na ich terenie firmy logistyczne Amazon oraz Raben. Ich specjaliści zajmują się profesjonalnym przygotowaniem towarów do wysyłki. Gminy dostarczają zebrane zgodnie z zapotrzebowaniem, już posegregowane produkty do sosnowieckiego oddziału Amazona.

Na miejscu towar jest opisywany, rozmieszczony na paletach i profesjonalnie przygotowany do transportu. Cały zawierający 30 palet transport jeszcze w czwartek wyruszy w drogę, kolejny wyjedzie w piątek. Część pomocy jest adresowana bezpośrednio do ukraińskich miast partnerskich gmin Zagłębia Dąbrowskiego.

Palety z centrum logistycznego Amazon odbierze firma Raben. Wykorzystując nasze możliwości i zasoby podejmujemy konkretne działania pomocowe. Polegają one nie tylko na zbiórce funduszy na rzecz Ukrainy i oferowaniu pomocy pracownikom Raben pochodzenia ukraińskiego, chcącym przyjechać do Polski lub sprowadzić tu swoich bliskich. Robimy także to, na czym znamy się najlepiej - dostarczamy towary tam, gdzie są potrzebne, wspierając lokalny samorząd w pomaganiu - powiedział dyrektor regionu Raben Logistics Polska Łukasz Pełko.

Tak przygotowana pomoc ułatwi jej ekspresowy transport na Ukrainę do potrzebujących, a w miejscu docelowym pozwoli na łatwą identyfikację przesyłek.