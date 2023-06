Ingres nowego metropolity katowickiego abp. Adriana Galbasa do archikatedry Chrystusa Króla odbędzie się w sobotę o godz. 11. – zapowiedziała w środę katowicka kuria. Dotychczasowy metropolita abp Wiktor Skworc odszedł na emeryturę po ukończeniu 75 lat.

Abp Adrian Galbas / Zbigniew Meissner / PAP

"Wasza obecność będzie dla mnie bardzo miła i bardzo ważna. Przyjdźcie" - napisał abp Galbas w pierwszym słowie skierowanym do diecezjan.

Jak przypomniano w środowym komunikacie katowickiej kurii, 31 maja br., Nuncjatura Apostolska w Warszawie podała do wiadomości decyzję papieża Franciszka o przyjęciu rezygnacji abp. Wiktora Skworca z urzędu biskupa diecezjalnego archidiecezji katowickiej w związku z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego.

Na mocy wcześniejszych decyzji Franciszka jego następcą został abp Adrian Galbas SAC, który od grudnia 2021 r. pełnił funkcję koadiutora archidiecezji katowickiej.

W swoim pierwszym słowie do diecezjan abp Galbas zwrócił uwagę, że objął archidiecezję katowicką w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (31 maja). Wskazał, że Maryja po wypowiedzeniu "fiat" w czasie Zwiastowania wyruszyła w drogę, aby opowiedzieć innym o tym, czego doświadczyła, o Bogu, którego poznała i którego kocha, ale także by posłuchać, jak Bóg działa w życiu innych.

"Ta scena jest obrazem Kościoła. To Kościół synodalny, Kościół, który wychodzi i idzie, który nieustannie jest w drodze. Kościół spotkania. Taki Kościół chciałbym razem z Wami budować tu, na Górnym Śląsku. Na moim Śląsku" - napisał nowy arcybiskup katowicki. Zapewnił, że to Kościół, do którego każdy jest zaproszony i w którym każdy znajdzie swoje miejsce.

"Kościół, który jest skoncentrowany na Chrystusie i chce go głosić. Kościół, który nie zamyka ani nawet nie przymyka oczu na problemy, ale też nie pozwoli, aby one go sparaliżowały i zatrzymały w misji głoszenia dobrej nowiny. Kościół, który - mocą łaski Bożej - wciąż się odbudowuje i odnawia, który uparcie pragnie większej doskonałości i do niej dąży" - uściślił abp Galbas.

Zwracając się do diecezjan duchownych i świeckich, zaprosił ich do wspólnej wędrówki. "Chodźcie ze mną! Pozwólcie mi iść z Wami! Idźmy razem! Świat potrzebuje dziś słyszeć, a jeszcze bardziej widzieć, wielkie dzieła, których dokonuje w nas Bóg" - zaapelował.

Rzecznik archidiecezji katowickiej ks. Tomasz Wojtal przypomniał, że abp Galbas jest siódmym z kolei biskupem katowickim w prawie stuletniej historii lokalnego Kościoła katowickiego. Także on poprosił wiernych o obecność na ingresie. Wskazał, że po mszy św. arcybiskup zaprosił wszystkich na koncert muzyki chrześcijańskiej i poczęstunek ma placu przed budynkiem Wydziału Teologicznego w Katowicach przy ul. Jordana.

Kim jest abp Galbas?

Abp Adrian Galbas - wcześniej biskup pomocniczy diecezji ełckiej - objął urząd arcybiskupa koadiutora archidiecezji katowickiej w grudniu 2021 r. Koadiutor to biskup pomocniczy z prawem następstwa na urzędzie biskupa diecezjalnego.

Abp Adrian Józef Galbas urodził się 26 stycznia 1968 r. w Bytomiu, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. W 1987 r. został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. W latach 1987-1988 odbył nowicjat w Ząbkowicach Śl., a następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie.

Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 r. w Zakopanem, a 7 maja 1994 r. w Ołtarzewie przyjął święcenia prezbiteratu. W latach 1994-95 r. był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995-98 studiował teologię pastoralną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był jednocześnie studentem Wyższej Szkoły Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa przy KUL.

W latach 1998-2002 był prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a 2002-05 radcą w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. W latach 2002-03 był sekretarzem ds. apostolstwa w Częstochowie. W 2003 r. został proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 r. Jednocześnie w latach 2008-11 pełnił znów funkcję radcy w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC w Poznaniu.

W 2012 r. otrzymał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011-19 był przełożonym Prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. 12 grudnia 2019 r. został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji ełckiej, ze stolicą tytularną Naisso.

Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 r. w katedrze św. Wojciecha w Ełku. 4 grudnia 2021 r. został mianowany przez Franciszka arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej. Od 31 maja br. jest siódmym biskupem katowickim.