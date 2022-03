Pod hasłem "Koło na start dla uchodźców" – koło to po śląsku rower – w Katowicach ruszyła zbiórka rowerów i hulajnóg dla osób przybyłych z Ukrainy. Sprzęt ma im pomóc w powrocie do normalności i ułatwić poruszanie się po mieście.

/ Shutterstock

W Katowicach ruszyła zbiórka rowerów i hulajnóg dla uchodźców. Miasto zachęca mieszkańców, by przynosili używane, ale wciąż sprawne jednoślady. Oprócz rowerów mogą to być również rowerki biegowe czy hulajnogi oraz zapięcia, pompki i inny sprzęt, jak kaski czy światła.

Cały czas staramy się zabezpieczać tym ludziom podstawowe potrzeby, ale już teraz myślimy także o ich aklimatyzacji. Rower traktujemy jako środek transportu, którym można dojechać do szkoły czy do pracy. To też forma rekreacji i zabawy, sposób na poznawanie miasta. Mamy nadzieję, że rowery posłużą naszym gościom, ułatwią im przemieszczanie się i dadzą poczucie niezależności, a dzieciom sprawią radość, której im tak bardzo teraz potrzeba – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Rowery i inne jednoślady będą przyjmowane w siedzibie administracji Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na osiedlu Tysiąclecia przy ul. Mieszka I, budynek nr 2, w godzinach od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku. Popołudniami, w godzinach od 15.00 do 17.00 i w weekendy (sobota 9.00-17.00, niedziela 9.00-13.00), rowery można też dostarczyć do Centrum Informacji Turystycznej (Rynek 13).