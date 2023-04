Z zamieszczonych przez niego zdjęć wynika, że szybowiec o oznaczeniach SP-2860, który lądował przy autostradzie, to jednoosobowy model wyczynowy i szkolno-treningowy SZD30 Pirat. Zgodnie z internetowymi bazami danych maszyna należy do Aeroklubu ROW (Rybnickiego Okręgu Węglowego), działającego na lotnisku w przylegającej do Żor dzielnicy Rybnika - Gotartowicach.



Lądowanie po godz. 13:00 nie spowodowało zakłóceń ruchu na autostradzie. Ruch na głównych drogach woj. śląskiego odbywał się wczoraj i dziś bezproblemowo (poza miejscami robót drogowych, gdzie tworzył się korki, jak np. na rozbudowywanym odcinku trasy S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza).