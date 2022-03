Zorganizowany na wzór sklepu punkt pomocy rzeczowej "Półki dobra" dla ukraińskich uchodźców rozpocznie swoją działalność w sobotę . Przyjmowaną walutą będzie słowo "dziękuję" - deklaruje obsługa.

Sytuacja na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w miejscowości Hrebenne / Wojtek Jargiło / PAP

Idea sklepu zrodziła się wraz z kolejnymi osobami z Ukrainy, które zaczęły przyjeżdżać do naszego miasta. Zobaczyliśmy w oczach tych ludzi najpierw strach, bezradność, a potem... wstyd. Bo nagle okazuje się, że nie masz nic, dosłownie nic, poza tym, co na sobie - powiedziała rzeczniczka Urzędu Miasta w Rybniku Agnieszka Skupień.

Zaczęliśmy szukać pomysłu na ofertę pomocy, która przywróci tym osobom godność i nie każe im szukać w stertach darów złożonych w jakimś garażu, czy na ulicy. I tak wpadliśmy na pomysł specjalnego sklepu - dodała.

Towar przygotowali mieszkańcy Rybnika, którzy w odruchu solidarności z Ukrainą przynieśli ubrania, artykuły spożywcze, chemiczne, opatrunkowe i wiele innych rzeczy. Towary w sklepie poukładano na regałach według poszczególnych działów: odzież, artykuły spożywcze, chemiczne, opatrunkowe itp. Ubrania są posegregowane i wiszą na wieszakach, albo leżą poukładane na specjalnych stołach. Są przymierzalnie, lustra, lada i obsługa sklepu, która doradzi i pomoże dokonać wyboru.

Z oferty "Półek dobra" będzie mogła skorzystać każda osoba, która może poświadczyć swój przyjazd do Polski z terenu Ukrainy po 24 lutego br. Punkt zorganizowano w salkach parafialnych kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku przy ulicy księdza Franciszka Brudnioka 5.

Punkt rozpocznie działalność w sobotę, będzie otwarty od godziny 10.00 do 13.00. Potem będzie otwarty od poniedziałku do piątku od 16.00 do 19.00 oraz w sobotę i niedzielę od 10.00 do 13.00.