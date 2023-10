Sektor Niebo to zakładka na stronie internetowej stowarzyszenia kibiców Ruch Chorzów – Wielki Ruch. Pozwala wyszukać dokładne miejsce, w którym pochowani są byli gracze Niebieskich.

W zeszłym roku jako stowarzyszenie obiecaliśmy, że stworzymy aplikację, która pozwoli znaleźć kibicom miejsce spoczynku klubowych legend. Dziś na tej mapie znajdziemy ponad 50 miejsc. A kolejne na pewno będą się pojawiać - mówi Grzegorz Joszko ze Stowarzyszenia Kibiców Ruchu Chorzów - Wielki Ruch. O specjalnej mapie, odszukiwaniu grobów byłych piłkarzy i dbaniu o te miejsca pamięci rozmawiał z nim Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Przez cały rok o pamięć o swoich klubowych legendach dbają kibice Ruch Chorzów ze stowarzyszenia Wielki Ruch. Pod koniec października wyruszają zawsze w trasę, by odwiedzić groby byłych piłkarzy i działaczy, którzy zasłużyli się dla historii klubu z Chorzowa.

Rozpoczęliśmy naszą trasę na cmentarzu w Chorzowie Batorym przy ulicy Granicznej, gdzie pochowani są m.in.: Gerard Cieślik, Gerard Wodarz czy Jerzy i Ryszard Wyrobkowie. Cała akcja zapalania zniczy trwa już jednak od kilku dni w różnych miejscach w Polsce, ale też za granicą i pewnie jeszcze trochę potrwa, bo miejsc, które chcemy odwiedzić, jest sporo - wyjaśnia Grzegorz Joszko ze Stowarzyszenia Kibiców Ruchu Chorzów - Wielki Ruch.

Sektor Niebo - na czym polega ten projekt?

W ubiegłym roku stowarzyszenie obiecało stworzenie specjalnej wyszukiwarki, która wszystkich kibicom Ruchu chcącym zapalić znicz na grobie zasłużonych piłkarzy i działaczy klubowych, pozwoli odnaleźć ich mogiły. Tym sposobem powstała specjalna zakładka na stronie stowarzyszenia - Sektor Niebo.

Można tam wejść i wyszukać miejsce, w którym pochowany jest dany piłkarz. Działa to dokładnie jak znane wszystkim mapy Google. Znajduje się tam wyszukiwarka, w której możemy wpisać nazwisko piłkarza i wtedy mapa wskazuje miejsce, gdzie dany grób się znajduje. Następnie klikamy i nawigacja prowadzi nas w to miejsce - wyjaśnia Grzegorz Joszko.

W wyszukiwarce znajdują się jednak nie tylko nazwiska piłkarzy, którzy wszystkim kojarzą się z "Erką", jak Gerard Cieślik czy pochowany w Niemczech Ernst Wilimowski. Są też groby osób mniej znanych, a bardzo zasłużonych w historii klubu.

W tym roku odkryliśmy, gdzie spoczywa Gerard Gasz, który z Ruchem zdobył mistrzostw Polski. W znalezieniu grobu pomogły nam osoby z klubu GKS Andaluzja Brzozowice. Tam Gasz wiele lat był trenerem. On też jest w naszej wyszukiwarce. Znajdziemy tam jednak nie tylko piłkarzy. Na cmentarzu w Chorzowie Batorym przy ulicy Granicznej spoczywa Wilhelm Blacha. To przedwojenny działacz i prezes Ruchu. Jedna z najbardziej zasłużonych osób, która przyczyniła się do rozwoju klubu i sprawiła, że klub odnosił sukcesy przed II wojną światową. Do tego był strażakiem i powstańcem - zaznacza Grzegorz Joszko.

Stowarzyszenie opiekuje się grobami byłych piłkarzy i działaczy w wielu miastach. Nie tylko w Chorzowie, ale też w Katowicach, Bytomiu czy Sosnowcu. Odnawia również nagrobki klubowych legend. Ostatnio udało się odnowić grób Henryka Alszera - podkreśla z zadowoleniem Grzegorz Joszko.

Obecnie na mapie w wyszukiwarce Sektor Niebo znajduje się ponad 50 grobów.