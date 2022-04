Informacje o pociągach odjeżdżających z Katowic do Niemiec rozsyła na terenie woj. śląskiego do posiadaczy ukraińskich kart SIM Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W niedzielę z katowickiego dworca odjechały dwa takie pociągi - o godz. 11.09 i o 12.46.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Od 21 marca RCB rozesłało na terenie woj. śląskiego dziewięć informacji w języku ukraińskim do posiadaczy ukraińskich kart SIM o łącznie ponad 20 pociągach jadących w kierunku Niemiec. Podobne informacje o dostępnych połączeniach do Niemiec były też w poprzednich dniach rozsyłane w woj. małopolskim i podkarpackim.



W piątek Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę 24 lutego br. do 1 kwietnia z różnych miejsc w Polsce wyjechały 834 pociągi z uchodźcami z Ukrainy do Niemiec i Czech, które przewiozły prawie 300 tys. uchodźców - w tym 661 pociągów stałego kursowania i 173 pociągów specjalnych.



Resort zapewnił, że polskie spółki kolejowe przy uruchamianiu składów specjalnych ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich.



Ministerstwo podało też, że łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie do 1 kwietnia br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono 419,2 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym 258,9 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 160 tys. pociągami specjalnymi.



W tym czasie z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 2022 pociągi, w tym 1609 pociągów stałego kursowania i 413 pociągów dodatkowych.