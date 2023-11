7000 rowerów czwartej generacji i prawie 1000 stacji ma pojawić się w systemie o nazwie Metrorower w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) - poinformował GZM w mediach społecznościowych.

Jak podała Metropolia GZM, w systemie Metrorower pojawi się 7000 rowerów czwartej generacji i prawie 1000 stacji.

"Równorzędny element transportu" - co to znaczy?

"Nasze rowery mają te same barwy co autobusy i to nie jest przypadek. Traktujemy je jako równorzędny element transportu, obok tramwaju, autobusu i trolejbusu" - powiedział podczas prezentacji roweru Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM, cytowany przez Metropolię.

Każdy pasażer korzystający z biletu okresowego GZM, będzie mógł bezpłatnie korzystać z Metroroweru przez 30 minut dziennie.

"To idealne rozwiązanie na tak zwaną 'ostatnią milę'. Rower może dowieźć nas do przystanku lub miejsca, do którego nie możemy, nie chcemy lub nie mamy czasu dojść pieszo"- mówi Marcin Dworak, pełnomocnik GZM ds. nowej mobilności.

W ilu gminach pojawi się Metrorower?

Jak podaje GZM, rowery pojawią się w 31 gminach. "Technicznie będą to rowery IV generacji, wyposażone w nadajnik GPS. Oznacza to że nie będzie potrzeby przypinania ich do stojaków, będzie można wypożyczać i oddawać rowery na stacji bez wpinania go do stojaka. To najnowszy model SmartBike 2.0, który jest lżejszy, bardziej zwinny, dynamiczny i wygodny niż dotychczasowe rowery" - informuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

"Wykonawca systemu ma 4 miesiące od podpisania umowy na jego uruchomienie. Powiem wprost - jesteśmy niesamowicie dumni, zaszczyceni i szczęśliwi! Ten projekt stanowi kamień milowy, nie tylko umieszczając nasz wspólny system na mapie jako największy system rowerów miejskich w Polsce i trzeci największy w Europie, z imponującą liczbą 7000 rowerów, ale także umieszczając Polskę na czele innowacji w dziedzinie bike-sharingu na arenie międzynarodowej" - mówi Tomasz Wojtkiewicz, CEO Nextbike, cytowny .

Jak dodaje, "nasze przedsięwzięcie jest znaczącym krokiem w kierunku przyszłości transportu miejskiego, z zobowiązaniem do co najmniej 5 lat pionierskiego projektu na obszarze 31 gmin Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej".