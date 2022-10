"Lemoniadę", czyli piknik poświęcony Stanisławowi Lemowi, zainaugurował niecodzienny gość - robot o imieniu Sophia przypominający człowieka. Futurologiczny piknik poświęcony m.in. robotom, sztucznej inteligencji oraz twórczości Lema odbywa się w Planetarium Śląskim w Chorzowie.

Robot Sophia / Marcin Buczek / RMF FM

Witam Sophię, choć to dziwne uczucie witać robota - powiedział na rozpoczęciu "Lemoniady" marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.



Zainaugurowany dziś piknik potrwa w Planetarium Śląskim do jutra. Na otwarciu wydarzenia obecny był robot o imieniu Sophia.

Jak działa Sophia?

Robot jest wyposażony w bardzo skomplikowany system sztucznej inteligencji, który łączy się z siecią i jest systemem samouczącym się. Po każdym spotkaniu z człowiekiem Sophia jest nieco bardziej inteligentna - powiedział Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego.

Robot Sophia w Planetarium Śląskim Marcin Buczek / RMF FM

Jak zaznaczył dyrektor Planetarium Stefan Janta, "stworzenie komputerów kwantowych daje rzeczywiście nadzieję na to, że powstanie sztuczna inteligencja razem ze świadomością". To jest możliwe dużo szybciej, niż nam się do tej pory wydawało - dodał.

Ja zawsze fascynowałem się "Terminatorem", jedynką, dwójką, zawsze byłem pod wrażeniem efektów specjalnych. Jak widać, te efekty specjalne się materializują - powiedział Jakub Chełstowski.

Inauguracja pikniku "Lemoniada" / Marcin Buczek / RMF FM

Program "Lemoniady"

Udział we wszystkich wydarzeniach "Lemoniady" jest darmowy.

"Lemoniada" potrwa do niedzieli. Oto program na sobotę i niedzielę.

Sobota:

godz. 14: Wykład "Berylowe lustra - nowe technologie dla astrofizyki" - dr Aleksandra Hamanowicz, Space Telescope Science institute (Baltimore, USA);

godz. 15: Prezentacja "Co sobie myśli AI" - dr Tomasz Rożek;

godz. 16: Prezentacja Centrum Badań Kosmicznych PAN - dr hab. inż. Piotr Orleański;

godz. 17: Czytanie Pod Gwiazdami - prezentacja opowiadań, które zwyciężyły w konkursie na opowiadanie inspirowane twórczością Stanisława Lema;

godz. 18: Projekcja seansu "Do krańców Wszechświata";

godz. 19: Audioteka.pl - Fragmenty superprodukcji "Niezwyciężony" ilustrowany projekcją pod kopułą Planetarium;

godz. 19:00-21:00: Obserwacje nieba (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).

Niedziela: