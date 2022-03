Flagę Ukrainy wyheklowały koronczarki z Koniakowa. Dzieło jest wyrazem solidarności z narodem ukraińskim. Panie wykonały też koronkowe bransoletki w barwach narodowych naszych sąsiadów.

Koronczarki z Koniakowa / Zbigniew Meissner / PAP

Flaga Ukrainy powstała z niebieskiego i żółtego kordonka. Ma wymiary 64 cm na 47 cm. Wzór tradycyjnie stanowią kwiaty. Flaga jest wyrazem naszej solidarności z Ukrainą - powiedziała Lucyna Ligocka - Kohut, szefowa Centrum Koronki Koniakowskiej, pomysłodawczyni wyheklowania flagi.

Koronczarki postanowiły nie tylko symbolicznie, ale też realnie wesprzeć Ukrainki, które z dziećmi uciekły przed wojną do Polski, w tym do Koniakowa. By nasza działalność nie ograniczyła się tylko do jednego gestu, ale była długofalowa, wykonałyśmy z koronki koniakowskiej bransoletki, które będziemy sprzedawały. Są w barwach Ukrainy. Wzór – jak zawsze – stanowią motywy kwietne. Fundusze, które w ten sposób zgromadzimy, zostaną przekazane na pomoc Ukrainkom, które dotarły do Koniakowa - powiedziała Lucyna Ligocka-Kohut.

Szefowa Centrum Koronki Koniakowskej powiedziała, że koronczarki chcą m.in. zorganizować dla mam z dziećmi warsztaty i spotkania, by pomóc im się zintegrować. Na razie do nas dotarły. Muszą się oswoić, zaaklimatyzować. Wkrótce będą potrzebowały jednak zajęcia, pomysłu na siebie. Chcemy stworzyć w Centrum miejsce spotkań dla nich. By mogły tu przyjść z dziećmi. Odpocząć, zintegrować się - powiedziała Ligocka-Kohut.

Ukraińska flaga i bransoletki powstały podczas zajęć pod nazwą „Od tradycji po zawód. Szkolenie z zakresu koronki koniakowskiej”, które prowadzi mistrzyni koronczarska Zuzanna Ptak. Odbywają się w czwartkowe popołudnia. W warsztatach uczestniczy ok. 20 pań, w tym Słowaczki.