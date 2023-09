Sezonowe infekcje pojawiają się jesienią i często nie odpuszczają aż do zimy. W tym okresie szczególnie ważne jest wsparcie układu odpornościowego dziecka, by organizm mógł skutecznie zwalczać wirusy. Oto nasze wskazówki na jesień i zimę – dzięki nim dowiesz się, jak wzmocnić odporności Twojego dziecka!

Spacery i odpowiednie ubranie

Przez cały rok kalendarzowy, także jesienią i zimą jednym z najważniejszych czynników wpływającym na odporność jest kontakt ze świeżym powietrzem. Ma to dwie przyczyny:

dotleniony organizm jest silniejszy - wszystkie komórki ciała są dobrze odżywione, podczas spaceru krew szybciej krąży, a tkanki wzmacniają się. To wpływa na działanie poszczególnych układów, w tym układu odpornościowego;

kontakt z różnicami temperatur trenuje organizm i przyzwyczaja go do takich zmian. Jeśli codziennie spacerujesz z dzieckiem, nie raz doświadczy ono chłodu i podmuchów wiatru. To pomoże zahartować młody organizm i sprawi, że jesienią i zimą skupi się on na zwalczaniu infekcji.

Na każdym spacerze dziecko musi być odpowiednio ubrane. Dobrze dopasowany do pogody strój na jesień i zimę to ubranie na cebulkę. Zwróć uwagę na to, by stopy, nerki i głowa malucha były zakryte odzieżą. W wyjątkowo chłodne dni przydadzą się rękawiczki, szalik, a nawet bielizna termiczna. Wszystko to sprawi, że dziecko skorzysta z dobroczynnego wpływu świeżego powietrza. Za wszelką cenę starajcie się unikać przemoczenia, zgrzania lub przechłodzenia. Jeśli już przytrafi się taka sytuacja, zaraz po powrocie do domu maluch powinien zdjąć mokry strój, osuszyć ciało i przebrać się w świeże ubrania.



Dieta na lepszą odporność

Jesienią oraz zimą dieta dziecka powinna obfitować w produkty poprawiające działanie układu odpornościowego. Bardzo ważna jest flora jelit, dlatego podawaj maluchowi kiszonki i jogurty. Pamiętaj też o dużej ilości warzyw i owoców. Najlepsze są te sezonowe: dynie, pory, ziemniaki, papryka, kalafior, szpinak, cebula i czosnek, a także jabłka, gruszki i śliwki. Są one pełne przeciwutleniaczy i innych witamin oraz minerałów, które wzmocnią odporność Twojego dziecka. Jednocześnie dobrze jest unikać czynników wykazujących negatywny wpływ na układ immunologiczny. Z tego powodu w sezonie jesienno-zimowym postaraj się ograniczyć podawanie dziecku słodyczy i kolorowych napojów.

Uzupełnianie diety jesienią i zimą

W okresie sezonowych infekcji odporność dziecka można też wspomóc w inny sposób. Z uwagi na warunki panujące w klimacie środkowoeuropejskim, należy dziecku suplementować witaminę D w okresie od jesieni do wiosny. Ma ona spore znaczenie dla działania układu odpornościowego. Co więcej, jesienią i zimą nie jest syntezowana w skórze w wystarczającym stopniu. Tradycyjna dieta również nie uzupełni jej niedoborów. Pomocne informacje w tym zakresie przekazał nam ekspert portalu o zdrowiu Allecco.pl. Wspomniał on również o tym, że niezwykle ważne jest odpowiednie dobranie dawki witaminy D. Zależy ona nie tylko od wieku dziecka i jego masy ciała, ale też od trybu życia i stosowanej diety. Przykładem może być spożywanie przez młodsze dzieci mleka modyfikowanego, które zawiera już dawkę witaminy D.



Troska o florę bakteryjną

Z uwagi na to, że poziom odporności związany jest ze stanem flory jelitowej, należy odpowiednio o nią zadbać. Warto rozważyć uzupełnianie diety dziecka w probiotyki i witaminę C. Pożyteczne bakterie pomagają zachować równowagę flory w jelitach, a witamina C jest naturalnym przeciwutleniaczem, który skutecznie zwalcza wolne rodniki. Dzięki temu organizm dziecka może sam skutecznie walczyć z chorobotwórczymi drobnoustrojami. Naturalnej florze bakteryjnej szkodzą antybiotyki, dlatego nie stosuj ich bez potrzeby. Jeśli jednak lekarz zaleci ich stosowanie, postępuj zgodnie z zaleceniami.

Odpowiednia ilość snu, ruch na świeżym powietrzu i dieta bogata w dobroczynne substancje sprawiają, że jesienią i zimą organizm dziecka jest mniej podatny na infekcje. Troska o odporność w tym czasie zapewni Twojemu maluchowi szansę na uniknięcie sezonowych przeziębień.