Do pięciu lat więzienia grozi czterem pseudokibicom, którzy na stadionie w Częstochowie wypchnęli z trybun studentów z Nigerii i Konga, nie pozwalając im obejrzeć meczu. Obrażali ich i grozili im śmiercią.

Zatrzymani pseudokibice / KMP Częstochowa / Policja

Do zajścia doszło we wrześniu. Policjanci z Częstochowy po analizie nagrań z monitoringu zatrzymali czterech pseudokibiców w wieku 31, 42, 47 i 48 lat. Odpowiedzą oni za znieważenie osób na tle przynależności narodowej, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Kiedy czterej mężczyźni z Nigerii i Konga studiujący w Częstochowie weszli na stadionie i chcieli zająć miejsca w sektorze, drogę zagrodzili im pseudokibice. Obrzucili obcokrajowców wyzwiskami i grozili pozbawieniem życia.

Kibole wypchnęli studentów z trybun, nie pozwalając obejrzeć meczu. Po kilku dniach pokrzywdzeni powiadomili organy ścigania.

Przy najmłodszych z zatrzymanych policjanci znaleźli kije bejsbolowe, siekierkę i przedmiot przypominający broń, który został przekazany biegłemu do dalszych badań.

42-latek i 47-latek odpowiedzą nie tylko za znieważenie z powodu przynależności narodowej, ale także za to, że na początku października przed meczem piłkarskim w Łodzi naruszyli nietykalność cielesną policjantów na służbie. 47-latek usłyszał też zarzut propagowanie ustroju faszystowskiego. Sąd zdecydował o umieszczeniu go na dwa miesiące w areszcie. Jego kompani zostali objęci policyjnym dozorem i musieli wpłacić poręczenie majątkowe.