Cosmicon, czyli impreza dla miłośników fantastyki, odbyła się w Planetarium Śląskim w Chorzowie (woj. śląskie). W ramach wydarzenia zaplanowano wykłady, panele, koncerty, wystawy, pokazy i konkurs cosplay (przebrań za bohaterów).

Uczestnicy Śląskiego Festiwalu Fantastyki Cosmicon w Planetarium Śląskim w Chorzowie / Zbigniew Meissner / PAP

Miłośnicy wszystkich gatunków fantastyki przybywajcie do Parku Śląskiego! Dwa dni po światowym Dniu Gwiezdnych Wojen Planetarium Śląskie organizuje konwent fantastyki. W przestrzeniach naszej placówki spotkają się fani i twórcy. I chociaż pewnie nie rozstrzygniemy czy skuteczniejszą bronią jest miecz świetlny, fazer, czy Mjolnir, to na Cosmiconie pojawią się postaci z wielu fantastycznych opowieści - tymi słowami do udziału w wydarzeniu zachęcali organizatorzy Cosmiconu.

Cosmicon był kolejnym wydarzeniem tematycznym w Planetarium Śląskim, które zyskało nazwę Śląskiego Parku Nauki wraz z otwarciem - po blisko czteroletniej przerwie na rozbudowę i modernizację - w czerwcu 2022 roku. To obecnie największe w Polsce planetarium z ultranowoczesnym, hybrydowym systemem projektorów.

Planetarium Śląskie powstało w 1955 roku. Zostało wtedy wyposażone m.in. w kilkakrotnie modernizowaną do 2018 r. aparaturę projekcyjną, umieszczoną pod 23-metrową kopułą, będącą ekranem sztucznego nieba. Widownia mieściła prawie 400 osób. Obiekt odwiedzało ok. 160 tys. osób rocznie. Po modernizacji i rozbudowie możliwe będzie zwiększenie tej liczby o połowę.