Będą podwyżki dla górników z kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Zarząd spółki i związkowcy podpisali w Katowicach porozumienie w tej sprawie. Podwyżka ma wynieść 7 i pół procent. W poniedziałek zaplanowane są rozmowy dotyczące ewentualnych rekompensat dla tych, którzy na początku roku mieli zmniejszone pensje w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Związkowcy i zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) podpisali w Katowicach porozumienie regulujące zasady tegorocznego wzrostu wynagrodzeń w największej górniczej spółce.

Porozumienie zakłada 7,5-procentowy wzrost średniego wynagrodzenia, przy naliczaniu podwyżki od kwoty średniej pensji na poziomie 8200 zł. Po podwyżce średnie wynagrodzenie w PGG ma wzrosnąć do 8815 zł.

Podpisano także drugie porozumienie, rozdysponowujące poszczególne kwoty między grupy zawodowe na tzw. dodatki gwarantowane.

"Chcieliśmy inaczej, ale niestety będzie to w dodatki gwarantowane. Chcieliśmy to włożyć w stawki, tak jak by życzyli sobie tego ludzie, natomiast przy dzisiejszym systemie wynagrodzeń wywodzącym się z czterech dawnych spółek (obecnie skupionych w PGG), gdzie każda dawna spółka ma inny system wynagrodzeń, nie da się zrobić, by górnicy na poszczególnych kopalniach mieli jednakowy wzrost wynagrodzenia, który by wynikał z przeliczeń" - powiedział lider górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

Jak zobrazował, przy 800-złotowym wzroście dla górnika, na jednej kopalni stawka musiałaby urosnąć o 20 zł, a na innej kopalni tylko o 8 zł, co powodowałoby dalsze rozbieżności.

Teraz kolejne rozmowy będą dotyczyć ujednolicenia średniego poziomu zarobków w spółkach. Ma to nastąpić od 2023 roku.

"W porozumieniu mamy też napisane, że od 1 stycznia 2023 r. chcemy wprowadzić (w PGG) jednolity system wynagrodzenia" - wskazał Hutek.

W ostatnim czasie związkowcy z PGG wystąpili także o rekompensatę uszczuplonych świadczeń w lutym br., kiedy skumulowała się wypłata miesięcznej pensji oraz nagrody rocznej, czyli tzw. czternastki. W związku z nowymi regulacjami podatkowymi Polskiego Ładu, wielu górników otrzymało mniejsze świadczenia "na rękę". Termin przedstawienia przez zarząd PGG analiz w tym zakresie ustalono na 28 lutego.