Od piątku 28 października do środy 2 listopada potrwają wzmożone działania podkarpackich policjantów. Zobaczcie, jakie zmiany nastąpią w ruchu drogowym i w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Policja przypomina, że w poniedziałek, 31 października (godziny 18-22) i wtorek, 1 listopada (godziny 8-22) obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton (z wyłączeniem autobusów oraz niektórych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu, w dniach).

Rzeszów

Jak informuje policja, w dniu Wszystkich Świętych zostanie zmieniona organizacja ruchu na dojeździe do cmentarza przy ul. Cienistej, przy cmentarzach zostaną wyznaczone strefy do parkowania

Dojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem będzie odbywał się ul. Bałtycką i Morgową, na których ruch odbywać się będzie jednokierunkowo (wjazd od strony ul. Lwowskiej). Wyjazd samochodów będzie odbywał się ul. Cienistą i ul. Kujawską, gdzie ruch będzie odbywał się również jednokierunkowo - zakaz wjazdu od strony ul. Lwowskiej. Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK i taksówek, które będą mogły się nią przemieszczać w kierunku parkingu przed cmentarzem. Dojazd do bramy cmentarza znajdującej się przy ul. Polnej możliwy będzie od ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, a następnie ul. Morgową. Nie będzie można dojechać do cmentarza przez ul. Kujawską. Z ul. Morgowej w ul. Żołnierzy I Armii WP można będzie wyjechać jedynie w prawo, gdyż na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy I Armii WP rozdzielona będzie zaporami. Wjazd w ulicę Konfederatów Barskich możliwy będzie po zawróceniu na najbliższym skrzyżowaniu - informują rzeszowscy mundurowi.

Jak podaje policja, na czas zmiany organizacji ruchu na ul. Lwowskiej ustawione będą znaki informujące o dojeździe do cmentarza oraz znaki zakazujące skrętu w ul. Cienistą i Kujawską.

Cytat Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Lwowskiej z ul. Kujawską i Cienistą będą wyłączone, ruchem kierować będą policjanci. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych przy ul. Cienistej i Polnej oraz na parkingu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 przy ul. Lwowskiej. Ponadto dopuszczone będzie parkowanie na prawym pasie ruchu ul. Żołnierzy I Armii WP w obu kierunkach. Cmentarz przy ul. Lwowskiej Pobitno znajdujący się w bezpośredniej bliskości cmentarza komunalnego, obejmować będzie opisana zmiana organizacji ruchu. Parkować można będzie na przycmentarnym parkingu od strony ul. Żołnierzy I Armii WP oraz przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 - podaje Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.

W rejonie pozostałych rzeszowskich cmentarzy oraz w pobliżu cmentarzy na terenie powiatu rzeszowskiego, nie wprowadzono zmian w organizacji ruchu. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych.

Największe nasilenie ruchu przewiduje się na ul. Lwowskiej. Ulica ta bowiem stanowi nie tylko drogę dojazdu do cmentarza przy ul. Cienistej, ale przede wszystkim jest to odcinek drogi krajowej nr 94. Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu będzie uzależnione od bieżących potrzeb. W przypadku dużego natężenia ruchu, ograniczenia mogą być wdrożone nie tylko w dzień Wszystkich Świętych, ale również w dni poprzedzające święto i przedłużone do środy na Dzień Zaduszny - informują funkcjonariusze.

Woj. podkarpackie

W wielu miejscach w tym czasie, szczególnie w rejonach cmentarzy nastąpi zmiana organizacja ruchu.

Oto linki do informacji o utrudnieniach w ruchu w największych miastach województwa podkarpackiego:

Komunikacja miejska w Rzeszowie

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie opublikował informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w dniach 31 października - 1 listopada:

W dniu 1 listopada w ramach akcji "Znicz" uruchomione zostaną linie specjalne: "A", "B", "C", "D", "F", "G", "H", "M", "S" oraz "Z" wg poniższego harmonogramu:

"A": Matuszczaka (9:02 - 12:22; 12:52 - 16:52) - Cienista (9:28 - 12:48; 13:18 - 17:18) - ulicami Podkarpacką, Dąbrowskiego, Lisa-Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską - kursuje co 20 minut .

ulicami - kursuje . "B": Hetmańska (9:16 - 12:16; 12:46 - 17:06) - Cienista (9:38 - 12:38; 13:08 - 17:08) - ulicami Hetmańską, Lisa-Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską - kursuje co 20 minut .

- ulicami - kursuje . "C": Mikołajczyka (9:12 - 12:12; 12:41 - 17:01) - Cienista (9:36 - 12:36; 13:06 - 17:26) - ulicami Ofiar Katynia, Wyzwolenia, Okulickiego, Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską - kursuje co 20 minut .

- ulicami - kursuje . "D": Obr. Poczty Gd. (9:01 - 12:41; 13:10 - 16:50) - Cienista (9:26 - 12:46; 13:16 - 17:16) - ulicami Obr. Poczty Gd., Wyzwolenia, Lubelską, Marszałkowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską - kursuje co 20 minut .

- ulicami - kursuje . "F": Wita Stwosza (9:10 - 12:10; 12:40 - 17:00) - Cienista (9:32 - 12:32; 13:02 - 17:22) - ulicami Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Witosa, Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską - kursuje co 20 minut .

- ulicami - kursuje . "G": Kard. K Wojtyły (9:13 - 12:53; 13:23 - 17:23) - Cienista (9:44 - 12:44; 13:14 - 17:14) - ulicami Kard. K. Wojtyły, Miłą, Strażacką, Robotniczą, Łukasiewicza, Sikorskiego, Rejtana, Lwowską - kursuje co 20 minut .

- ulicami - kursuje . "H": Baligrodzka (8:54 - 12:14; 12:44 - 16:44) - Cienista (9:22 - 12:42; 13:12 - 17:12) - ulicami Baligrodzką , Iwonicką, Odrzykońską, Bł. Karoliny, Wiktora, Witosa, Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską - kursuje co 20 minut .

- ulicami , - kursuje . "K": Budziwojska (9:30, 10:20; 11:00; 12:00; 12:45; 13:30; 14:20; 15:05; 15:50; 16:40) - Słocińska (9:33; 10:13; 11:03; 11:43; 12:43; 13:33; 14:13; 15:03; 15:53; 16:33) . Rozpoczęcie kursu: Rejtana / Popiełuszki 09 do ul. Budziwojskiej - godz. 8:55; rozpoczęcie kursu: Powst. Warszawy Dom Studenta 08 do ul. Słocińskiej - godz. 9:00 ulicami Budziwojską, Jana Pawła II, Kwiatkowskiego, Powst. Warszawy, Rejtana, Paderewskiego, Krzyżanowskiego, Armii Krajowej, Paderewskiego, Słocińską .

. Rozpoczęcie kursu: do - godz. 8:55; rozpoczęcie kursu: do - godz. 9:00 ulicami . "M": Kopisto (9:09 -12:09; 12:39 - 16:59) - Cienista (9:34 - 12:34; 13:04 - 17:24) - ulicami Podwisłocze, Powst. Warszawy, Rejtana, Paderewskiego, Krzyżanowskiego, Niepodległości, Mieszka I, Lwowską - kursuje co 20 minut .

- ulicami - kursuje . "S": Krakowska (9:05 - 12:25; 12:54 - 17:14) - Cienista (9:30 - 12:50; 13:20 - 17:20) - ulicami Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską - kursuje co ok. 20 minut .

- ulicami - kursuje . "Z": Zwięczycka (8:31; 9:31; 10:31; 11:31; 12:31; 13:31; 14:31; 15:31) - Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty (8:08; 9:08; 10:08; 11:08; 12:08; 13:09; 14:09; 15:09) - ulicami Zwięczycką, Podkarpacką, Jarową, Podkarpacką, Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty.

Jak informuje rzeszowski urząd miasta, 31 października kursy linii nr 39 wydłużone do tymczasowego przystanku przy skrzyżowaniu ulic Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty i Świętokrzyskiej. Natomiast 1 listopada odjazdy wykonywane z Pl. Wolności 01 o godz. 7:45, 9:25, 10:35, 11:45, 12:55, 14:20, z Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty / Świętokrzyska 01 o godz. 9:50, 11:00, 12:10, 13:30, 15:00, 16:00.

31 października kursy na linii nr 15 o godz. 9:20, 10:20, 11:20 wydłużone do ul. Olbrachta.

1 listopada na trasach przejazdu linii specjalnych "A", "B", "C", "D", "F", "G", "H", "M", "S", "Z" oraz linii 4 i 15 obowiązują wszystkie przystanki z wyjątkiem: Cienista / Lwowska 02 oraz przystanków zlokalizowanych przy ulicach Bałtyckiej i Morgowej.

1 listopada br. linie nr 1, 11 w kier. os. Załęże kursują w pominięciem przystanków przy ul. Konf. Barskich, Załęskiej i Sieciecha. Dodatkowy przystanek zlokalizowany na ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego ok. 80 m za skrzyżowaniem z ul. Morgową.

Linia "H" kursuje z pominięciem przystanku Bł. Karoliny 09.

1 listopada na liniach specjalnych obowiązują ceny biletów jak dla pozostałych linii miejskich, zachowują ważność wszystkie bilety okresowe (miesięczne sieciowe, trzydziestodniowe sieciowe, pięciodniowe i semestralne) jak również uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Zapraszamy podróżnych do wcześniejszego zakupu biletów.