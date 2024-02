Rzeszowski program wspierania in vitro ma rok. "Jego efekty już są - mamy informację o 7 potwierdzonych ciążach" - poinformował prezydent miasta Konrad Fijołek.

Podsumowanie miejskiego programu dofinansowania in vitro / Urząd Miasta Rzeszowa /

W podsumowaniu pierwszego roku funkcjonowania programu in vitro w Rzeszowie uczestniczyła minister edukacji Barbara Nowacka. Jestem naprawdę wzruszona tym, że w Rzeszowie dzieje się tak wiele, tyle jest zmian na dobre - mówiła Nowacka. Dodała, że dla rządu Donalda Tuska przywrócenie finansowania in vitro na szczeblu centralnym to jedno z najważniejszych zobowiązań.

Program in vitro w Polsce będzie od 1 czerwca 2024 r. znów refundowany. Jedną z pierwszych decyzji rządu PiS było zabranie refundacji in vitro, co oznaczało, że pary biedniejsze nie mogły mieć dziecka z takiego programu. Z pomocą przyszły wtedy samorządy, takie jak Rzeszów, które dźwigały ten obowiązek za państwo - przypomniała Barbara Nowacka.

W listopadzie 2022 r. w Rzeszowie ogłoszony został konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Rzeszowa na lata 2022-2025". Na ten cel przeznaczono 650 tys. złotych. Program wystartował 18 stycznia 2023 r.

Program jest skierowany do mieszkańców Rzeszowa, par - kobiet w wieku 20-40 lat i mężczyzn - którzy walczą z niepłodnością. Każdej z par przysługuje dofinansowanie 3 zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego.