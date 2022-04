Musical "Skrzypek na dachu", w reżyserii i adaptacji Jana Szurmieja, to najnowszy spektakl Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Premiera dwuaktowego przedstawienia odbędzie się w sobotni, a następnie w niedzielny wieczór.

Pokaz medialny musicalu „Skrzypek na dachu” w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Zdaniem koordynatorki wydarzeń artystycznych w rzeszowskim teatrze Marty Kloc, "powiedzieć, że to jeden z najbardziej znanych musicali każdej szerokości geograficznej, to jakby nic nie powiedzieć".



Arcydzieło gatunku, widowisko roztańczone, rozśpiewane, którego największymi atutami są muzyka i niepowtarzalny rodzaj humoru, który się nie starzeje i trafia w gusta kolejnych pokoleń - oceniła "Skrzypka na dachu" Kloc.

Mimo upływu lat, nadal wzrusza i zaskakuje

Wskazała, że z tego właśnie spektaklu, (który po raz pierwszy został wystawiony w 1964 r. na Broadwayu - red.) pochodzi wiele piosenek, które funkcjonują jako samoistne evergreen’y. Najbardziej rozpoznawalnym jest utwór "Gdybym był bogaczem", ale znane są także inne songi jak: "To świt to zmrok", "Czy mnie kochasz", "Kwiatku mój", czy "Anatevka".



I pomimo, że od nowojorskiej prapremiery "Skrzypka na dachu" minęło 58 lat, musical wciąż zaskakuje prostotą i mądrością, zaprasza do wspólnej zabawy, do radości i śpiewu albo wzrusza do łez. Grany był we wszystkich metropoliach świata (...) zapełniając widownie po brzegi i zapewniając rozrywkę na najwyższym poziomie, a jednocześnie nienachalną edukację i sukces kasowy - zauważyła Kloc.



Przypomniała, że i w Polsce "Skrzypek na dachu" był wystawiany wielokrotnie: w Łodzi (prapremiera miała miejsce w 1983 roku), Poznaniu, Gdyni, Wrocławiu, Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie, Chorzowie, Szczecinie, Lublinie, Słupsku, Radomiu, Elblągu, czy Białymstoku - obecnie grany jest na scenach w Gdyni, Lublinie, Warszawie i we Wrocławiu.

Za realizację spektaklu odpowiadają wielkie nazwiska

Zwróciła uwagę, że Jan Szurmiej wielokrotnie z sukcesem podejmował się reżyserii tego dzieła "i wszędzie tam, gdzie jest zapraszany chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, jest bowiem niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie tradycji i zwyczajów żydowskich".



"Skrzypek na dachu" wciąż fascynuje, wzrusza, a także pokrzepia — w tym nieoczekiwanie dramatycznym momencie historii Starego Kontynentu i naszego świata - podkreśliła koordynatorka wydarzeń artystycznych w rzeszowskim teatrze.



W spektaklu, którego reżyseria, inscenizacja i choreografia należy do Jana Szurmieja, będzie można zobaczyć znanych aktorów sceny rzeszowskiej, m.in. Marka Kępińskiego i Roberta Żurka, którzy wcielać się będą w postać głównego bohatera Tewjego mleczarza, a także Mariolę Łabno-Flaumenhaft, Małgorzatę Machowską, Małgorzatę Pruchnik-Chołkę, Annę Demczuk, Michała Chołkę, Roberta Chodura, Józefa Hamkałę.