Liderzy Polski, Łotwy, Litwy i Estonii spotkali się we wtorek w Rzeszowie na nadzwyczajnym szczycie, by okazać solidarność z Ukrainą - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

Kancelaria Prezydenta na Twitterze przekazała krótki film z początku spotkania, w którym uczestniczą prezydenci: RP Andrzej Duda, Litwy Gitanas Nausėda oraz Łotwy Egils Levits, a także minister spraw zagranicznych Estonii Eva-Maria Liimets. Liderzy Polski, Łotwy, Litwy i Estonii spotkali się dziś w Rzeszowie na nadzwyczajnym szczycie, by okazać solidarność z Ukrainą - podkreśliła KPRP. Spotkanie odbywa się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Cytat Do stolicy Podkarpacia przylecieli prezydenci Łotwy - Egils Levits oraz Litwy - Gitanas Nausėda oraz Eva Maria Liimets - minister spraw zagranicznych Estonii. Spotkanie odbyło się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie jako pierwszy przyjechał prezydent Andrzej Duda. Przywitali go wspólnie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz marszałek Władysław Ortyl. Następnie na miejsce spotkania przyjechała szefowa estońskiego MSZ-tu a po niej kolejno prezydenci Litwy i Łotwy - czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.