88,7 tys. osób przybyło w minionym tygodniu do Polski przez podkarpackie przejścia graniczne. Od początku wojny na Ukrainie jest to łącznie 1,69 mln osób. Obecnie liczba przekraczających granicę do naszego kraju utrzymuje się na poziomie kilkunastu tys. na dobę.

Kolejka samochodów przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Medyce / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz, przez ostatni tydzień - od poniedziałku 25 kwietnia do niedzieli 1 maja na podkarpackim odcinku granicy strażnicy odprawili 88,7 tys. osób przybywających do Polski, oraz 75 tys. wyjeżdżających na Ukrainę.

Najmniej odpraw w kierunku wjazdowym zanotowano w poniedziałek 25 kwietnia, było to 7,7 tys. osób. Wówczas na Ukrainie trwały jeszcze święta. Z kolei najwięcej osób przekroczyło podkarpackie przejścia graniczne w środę 27 kwietnia - było to 14,6 tys. osób. Natomiast w niedzielę 1 maja było to 11,9 tys.

Rzecznik BiOSG zauważył, że obecnie liczba przekraczających granicę do naszego kraju utrzymuje się na poziomie kilkunastu tys. na dobę. W zdecydowanej większości przybywający wybierają, spośród czterech podkarpackich przejść granicznych, to w Medyce.

91 proc. osób przekraczających granicę do Polski stanowili obywatele Ukrainy, zaś w przeciwnym kierunku było to 89 proc. Pozostali to w większości osoby zaangażowane w niesienie pomocy humanitarnej.

Od początku wojny na Ukrainie, czyli do 24 lutego do poniedziałku 2 maja do godz. 7:00 na podkarpackich przejściach granicznych odprawiono do Polski 1,69 mln osób, w tym pieszo 572,7tys. osób oraz w pociągach osobowych 206,2 tys.