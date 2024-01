Wyremontowanych ma zostać ok. 1,2 km DW-986, na odcinku Ostrów-Ropczyce. W ramach inwestycji ma zostać wybudowany także most przez rzekę Wielopolkę - poinformował marszałek woj. podkarpacki Władysław Ortyl. Koszt inwestycji to prawie 25 mln złotych. Inwestycja ma być gotowa pod koniec 2025 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock Droga jest w złym stanie technicznym - tymi słowami marszałek podsumował decyzję o podpisaniu umowy z wykonawcą, ma modernizację ponad kilometrowego odcinka DW-986. Inwestycja poza modernizacją nawierzchni jezdni oraz instalacją infrastruktury pieszo-rowerowej, ma doprowadzić do budowy 44-metrowego mostu. Most również jest w fatalnym stanie, dlatego od dłuższego czasu planowaliśmy przebudowę drogi, która po remoncie będzie miała klasę G. To przełoży się m.in. na zmniejszenie emisji hałasu, drgań oraz zanieczyszczeń. Mieszkańcy będą mogli korzystać z zaprojektowanych wzdłuż całego odcinka drogi ścieżek rowerowych, chodników, co poprawi też bezpieczeństwo - dodał wojewoda. Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul podkreśliła, że modernizacja drogi jest ważna zarówno dla powiatu jak i całego regionu. Z kolei marszałek Ortyl uważa, że projekt otworzy także nowe perspektywy i inwestycje dla przedsiębiorców. Zobacz również: Politechnika Rzeszowska. Doktorat honoris causa dla prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego

