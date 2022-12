​"Zarzecze. Siedlisko idealne" - to tytuł przewodnika po założeniu pałacowo-parkowym w Zarzeczu, dawnej siedziby zasłużonego dla rozwoju polskiej kultury i edukacji rodu Dzieduszyckich. Liczący obecnie ponad 200 lat pałac to jedna z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych na Podkarpaciu.

Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformował Łukasz Zagrobelny ze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz", które przygotowało i wydało przewodnik, dzięki opracowaniu każdy może pospacerować po angielskim parku ścieżkami sprzed 200 lat, zagościć w pałacowych salach i zobaczyć elementy pierwotnego wyposażenia rezydencji oraz "poczuć ducha tego miejsca, przekonać się, jak wyglądało gospodarstwo hrabiny, poznać jej sąsiadów i bywalców jej domu".

Mowa tu jest o hrabinie Magdalenie Morskiej z Dzieduszyckich, która według własnego pomysłu stworzyła wiejską rezydencję w Zarzeczu. W pierwszej połowie XIX wieku była ona uważana za jedno z najpiękniejszych założeń parkowo-pałacowych w monarchii habsburskiej. Park otacza posiadłość do dziś.

"Zapraszamy, razem z jego gospodynią hrabiną Magdaleną z Dzieduszyckich Morską, na wędrówkę po siedlisku idealnym gwarantując, że będzie to wędrówka pasjonująca i ciekawa, a w wielu miejscach zaskakująca. Spacer z przewodnikiem to propozycja dla każdego, kto chce spędzić wolny czas w aktywny sposób, przy okazji poznając nowe miejsca, postaci i historię" - mówił Zagrobelny.

Podkreślił, że hrabina Magdalena z Dzieduszyckich Morska stworzyła w Zarzeczu swoje miejsce na ziemi, "dom, o który przez całe życie dbała, który upiększała i udoskonalała - siedlisko idealne". W efekcie według jej pomysłu i planów powstało tam całe założenie składające się z pałacu, oranżerii, parku i ogrodu oraz zabudowań folwarcznych.

Przewodnik "Zarzecze. Siedlisko idealne" jest pewnego rodzaju dopełnieniem przewodnika do samodzielnego zwiedzania i poznawania ekspozycji pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu, jaki latem wydało Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, do którego należy muzeum w Zarzeczu.

We wstępie do nowego przewodnika Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, napisał, że jest to przyjazny i użyteczny dla każdego czytelnika przewodnik i zarazem mały samouczek krajoznawczy, który skłania do wędrówki po zabytkowych pozostałościach dawnych siedzib nieistniejących już majątków ziemskich.

"Uczy patrzenia na pamiątki przeszłości i szacunku wobec dokonań pokoleń. Centralne miejsce opowieści stanowią pałac w Zarzeczu oraz zasłużeni dla ogółu jego niezwykli twórcy i zarazem mieszkańcy, wybitni gospodarze, mecenasowie sztuki, opiekunowie i sąsiedzi wspólnoty wiejskiej" - czytamy we wstępie.

Zagrobelny zachęcając do skorzystania z opracowania wskazał, że wizyta w Zarzeczu pokazuje nam współczesnym, gdzie i w jaki sposób szukać własnej tożsamości kulturowej.

Przewodnik powstał w ramach projektu Zarzecze. Siedlisko idealne, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" w partnerstwie z Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Można go bezpłatnie pobrać ze strony internetowej www.izbapamieci.org.pl.

Publikacja w wersji papierowej zostanie rozesłana do szkół i instytucji kultury w regionie. Projekt sfinansowano z budżetu województwa podkarpackiego i środków Fundacji PZU.