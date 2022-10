Odnaleziono kawałki kadłuba amerykańskiego bombowca B-24 Liberator "Ditney Hill", który w 1944 r. rozbił się koło Birczy (Podkarpackie). Sporo wiadomo również o rodzinie pilota US Air Force, por. Josephie Gorczycy, który jako jedyny z 11-osobowej załogi zaginął. Pojawiła się inicjatywa uhonorowania go, nazwaniem jego imieniem ulicy w Birczy - podaje portal nowiny24.pl

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wiesław Sokolik, pasjonat historii z Przemyśla poinformował, że zakończyły się poszukiwania szczątków samolotu w Sufczynie koło Birczy, w miejscu, w którym się rozbił.

Znaleźliśmy spore fragmenty kadłuba. Niestety, nie są w najlepszym stanie, zbyt długo przebywały w niekorzystnych warunkach. Duże fragmenty kadłuba znajdowały się kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym maszyna się rozbiła oraz na większej głębokości. Zostały tutaj przeniesione przez ludzi po katastrofie. Na tym zboczu leśnym zachowały się ślady okopów z czasów I wojny światowej. Było to miejsce wykorzystywane również w latach II wojny, a duże fragmenty kadłuba służyły jako daszek niewielkiej ziemianki, najprawdopodobniej wykorzystywanej przez oddziały UPA - Ukraińskiej Powstańczej Armii - przekazał.



"Ditney Hill" trafiony przez niemiecką artylerię

2 grudnia 1944 r. bombowiec B-24 Liberator o bocznej nazwie "Ditney Hill" wraz z wieloma innymi samolotami, wyleciał z lotniska we Włoszech z kolejną misją zbombardowania zakładów niemieckiego przemysłu na Śląsku i okolicach, głównie rafinerii produkujących paliwo dla armii hitlerowskiej.

Wśród 11-osobowej załogi "Ditney Hill" był por. Joseph Gorczyca, Amerykanin polskiego pochodzenia. Jego rodzice na początku XX wieku wyemigrowali do USA, zamieszkali w South Amboy w stanie New Jersey, niedaleko Nowego Jorku.



Bombowiec nad Śląskiem został trafiony przez niemiecką artylerię. Pilot skierował maszyną na wschód, na tereny zajęte przez Armię Czerwoną. Jednak uszkodzenia oraz wyciek paliwa były tak duże, że zdecydowano o ewakuacji załogi.

Pusta maszyna rozbiła się w Sufczynie

Z 11-osobowej załogi, do bazy we Włoszech nie dotarł tylko porucznik Gorczyca. Amerykanie uznali go za zaginionego, ale nadal jest poszukiwany.

Joseph Gorczyca urodził się w 1922 roku, był synem Waltera i Sophie Gorczyca. Miał trzech braci i pięć sióstr. Co najmniej jeden brat, młodszy o dwa lata Stanley, też walczył podczas II wojny światowej. Był żołnierzem piechoty morskiej, zmarł w 2009 r.