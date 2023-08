​Dzieci i matki, których ojcowie i mężowie zginęli na wojnie w Ukrainie lub są w rosyjskiej niewoli, wezmą udział w edukacyjno-psychologicznym obozie w Leśnej Chacie w miejscowości Kowalówka na Podkarpaciu. Obóz rozpocznie się w niedzielę i potrwa 10 dni. Weźmie w nim udział łącznie 35 mam i 46 dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Będzie to druga edycja przedsięwzięcia edukacyjno-psychologicznego dla dzieci i matek, które doświadczyły traumy wojennej i straciły swoich ojców i mężów w czasie wojny w Ukrainie. Jest to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Humanitarnej Folkowisko, The Kościuszko Foundation i Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Jak wyjaśniła Daria Kuszlik z fundacji Folkowisko, organizacje te - zdając sobie sprawę z niewyobrażalnych trudności, z jakimi muszą się zmierzyć dzieci i ich matki, próbujące poradzić sobie z traumą i utratą najbliższych podczas trwającej wojny w Ukrainie - zjednoczyły siły i stworzyły wspólny program szkoleń, oferujący wsparcie emocjonalne, psychologiczne i edukacyjne.

To ogromna trauma, którą ci mali bohaterowie i ich mamy będą musieli dźwigać ze sobą do końca życia. Chcemy, aby te obozy dostarczały dzieciom i matkom warstwę edukacyjną, relaksacyjną, psychologiczną i przede wszystkim chcemy, aby choć przez kilka dni te rodziny miały chwilę odskoczni od okrutnej rzeczywistości - zaznaczają organizatorzy.

Jednym z elementów obozu jest profesjonalne wparcie psychologów i specjalistów dla matek i dzieci, których ojcowie i partnerzy zginęli podczas walk w Ukrainie lub znajdują się w rosyjskiej niewoli.

Specjaliści za pomocą swojej wiedzy i doświadczenia będą starali się pomóc uczestnikom szkolenia radzić sobie z emocjami smutku, straty i lęku oraz nauczyć ich skutecznych mechanizmów radzenia sobie z wojenną codziennością - wskazała Kuszlik.

Kolejnym aspektem obozów jest edukacja i rozwój

Dzieci uczestniczące w przedsięwzięciu otrzymują dostęp do odpowiedniego programu edukacyjnego, wielu warsztatów i gier integracyjnych. Jak zaznaczają organizatorzy, nauka przez zabawę jest jednym z lepszych sposobów na przyswojenie wiedzy. Jednocześnie matki będą miały możliwość uczestniczenia w specjalnie opracowanych szkoleniach psychologicznych.

Kolejnym elementem spotkań jest tworzenie sieci wsparcia, budowanie relacji z osobami w podobnej sytuacji. W trakcie szkoleń dzieci i matki będą mogły dzielić się swoimi doświadczeniami, wzajemnie się motywować, co pozwoli im poczuć wspólnotę i zrozumienie.

Współpracujące organizacje są pełne nadziei, że program szkoleń będzie skutecznym narzędziem pomagającym tym dotkniętym traumą wojenną jednostkom w odbudowie życia i nadaniu nowego sensu przyszłości - podkreślili organizatorzy obozów.

Natomiast w środę w Jaworowie (Ukraina) odbędzie się Dzień Sportowy, który organizuje Rada Miejska Jaworowa, Fundacja Humanitarna Folkowisko i Robert Korzeniowski wraz z Rk Athletics.

Robert będzie przeprowadzał różnego rodzaju aktywności sportowe, gry i zabawy integracyjne i ogólny trening. Nasza Fundacja i Rk Athletics sprezentują nagrody dla uczestników wydarzenia - zaznaczyła Kuszlik.