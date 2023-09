Dzieci, które urodziły się po 1 września w Rzeszowie dostaną wyprawki, a w nich m.in. niemowlęce body i czapeczkę z logo "#RzeszówToMY". Takie prezenty będą przysługiwać noworodkom, których rodzice rozliczają się w mieście z podatków.

Wyprawka dla noworodków z Rzeszowa / Urząd Miasta Rzeszowa /

Chcemy, aby w Rzeszowie rodziło się jeszcze więcej dzieci, dlatego bardzo zależy nam na wsparciu przyszłych rodziców. Mamy nadzieję, że programy takie jak wyprawka czy in-vitro przyczynią się do tego, że narodzin będzie jeszcze więcej - mówi prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek podczas wizyty w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II.

To wspaniały, bardzo wysoko oceniany przez mieszkanki miasta oddział. Mamy tu wyspecjalizowany personel, wysokiej jakości sprzęt, wszystko po to, aby pacjentki czuły się tutaj dobrze. Teraz dopełnimy to wyprawką dla maluszków - dodał prezydent.

W Szpitalu Miejskim lekarze odbierają rocznie około 1,5 tys. porodów. W ostatnim czasie w trakt porodowy miasto zainwestowało 3 miliony złotych i dzięki temu teraz możemy przebywać tutaj w tak komfortowych warunkach - mówi dyrektor placówki Grzegorz Materna.

Maluchy, które przyjdą na świat otrzymają wyprawki. Każdy zestaw składa się z: ubranka niemowlęcego i czapeczki niemowlęcej z logo #RzeszówToMY, listu od prezydenta miasta, kartonowej teczki EKO, kartonowego pudełka EKO, gładkiej bibuły oraz torby jutowej zakupionych przez Urząd. Wkład partnerów - firm Sylveco i Donegal to pianka do higieny intymnej, zasypka, nożyczki bezpieczne i gąbka do mycia.

O wyprawkę mogą starać się rodzice/opiekunowie dzieci urodzonych od 1 września 2023 r., jeżeli mieszkają razem w Rzeszowie i rozliczają w mieście podatki.

Wnioski o przyznanie wyprawki przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Trzeba do nich dołączyć: kopię odpisu aktu urodzenia dziecka i kopię pierwszej strony PIT. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej MOPS: www.mopsrzeszow.pl.